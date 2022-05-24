艾爾登法環Elden Ring推592頁官方攻略　網民：買了我就能通關？

今年目前為止最強遊戲絕對可以說是《艾爾登法環》了吧，超豐富遊戲性以及劇情設計吸引全球玩家遊玩，熱銷超過 1340 萬套，雖然遊戲好玩，但大部分玩家在玩《艾爾登法環》時，更大的程度像是自虐，超高的難度加上極容易死亡的遊戲機制，基本上不死個千百回，是沒辦法破關的。



這也是製作人宮崎英高希望遊戲體驗更有真實感，給予玩家們的「善意」，惹得玩家邊玩邊罵，越罵對遊戲越上癮。不過官方決定釋出更多的善意，打算於 7 月 22 日推出《艾爾登法環完全攻略指南》啦！

將近 600 頁，《艾爾登法環完全攻略指南》收錄資訊超豐富！

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《艾爾登法環完全攻略指南》全書共有 592 頁（A4 大型本），售價為 2970 日圓（約185港元），收錄了如何讓故事到結尾的完整流程，遊戲中無法確認的迷宮地圖，還記載了所有道具與 NPC 的所在地 ，包含如何觸發任務以及多重結局各。另外各種異常狀態的效果、裝備的性能以及強化系統等都有詳細解說，並親自傳授給玩家們 100 多位首領的攻打方法，包括 Boss 的攻擊方式以及特徵等，可以說是需要的資訊應有盡有啊！

不過相信玩到現在，絕大部分的玩家們都已經破關了吧，甚至有些人為了能看到所有結局，已經刷了不知道第幾遍了。老實說《艾爾登法環完全攻略指南》7 月底才推出，對於舊玩家們來說，收藏價值比實用性高出許多，但看官方做得如此用心，以及憑著對遊戲的喜愛，絕對是值得納入囊袋的！或許還能發現許多遊戲中不曾得知的意外資訊，雖然網路上的各式攻略以及資訊都已經相當豐富，但絕對比不上官方褓母級的攻略教程來的完整啊！

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