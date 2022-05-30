Flight Simulator x Top Gun推免費戰機擴充包　體驗真實飛行訓練

現在，《Top Gun: Maverick》終於上映了，與之相匹配的《微軟飛行模擬器（Microsoft Flight Simulator）》擴展版也在推出。



Microsoft和Asobo工作室發布了免費插件，既為 Tom Cruise 的電影做宣傳，又讓你體驗到美國海軍的真實飛行訓練。

在Microsoft Flight Simulator的免費新擴充包裏，大家可體驗到《Top Gun》裏美國海軍的真實飛行訓練。

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你將得到F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機的「特立獨行版」塗裝，但你也將學習如何在航空母艦上降落，進行戰鬥演習，並在低空航行挑戰地形。

還有一個更加幻想的元素。你將駕駛電影中虛構的高超音速飛機--「The Darkstar」，它可以推動10馬赫的速度並爬升到15萬英尺以上--為了說明情況，即使是SR-71 「Blackbird」也沒有能夠持續飛行到85000英尺以上。這可能是你最接近從平流層看到地球的機會，更不用說以使跨洲飛行顯得微不足道的速度旅行。

這部電影和遊戲插件都花了很長時間才到來。Top Gun原定於2019年7月首映，但由於動作戲的拍攝和新冠的影響，它被多次推後，直到Paramount Pictures Corporation確定在5月27日首映。由於《飛行模擬器》的擴展與這部電影密切相關，Microsoft和Asobo將遊戲內容從2021年11月推遲到本月。可以說，如果你曾經想冒險，遠遠超出《飛行模擬》通常的民用飛機的限制，那麼這兩部作品都會感覺逾期了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】