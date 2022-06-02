《PUI PUI 天竺鼠車車》秋季回來　全新系列外另將有新神祕角色？

以羊毛氈天竺鼠為主角的停格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，呆萌可愛的模樣，加上魔性至極的洗腦配音，光是看著就可以獲得極大的療癒與快樂，腦內多巴胺分泌量直接爆炸，誰也沒想到這些可愛的小夥伴，竟然能在全球斬獲大票的粉絲，相信在第一季落幕後，大家都在等待著新作品的推出。



如果你也是苦苦守候的一員，那麼好消息來了，官方於5月31日宣布將在秋季放映《PUI PUI 天竺鼠車車》的全新系列作品，還釋出了意圖使人融化的宣傳影片！

宣傳影片公開製作花絮，實在太用心啦！

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宣傳圖暗藏的神祕角色究竟是？

在本次的宣傳視覺圖中，除了原先的人氣角色「馬鈴薯」、「西羅摩」、「阿比」、「巧克力」、「泰迪」外，似乎還多加了一名神秘新主角，官方並未讓他露出真身，而是用像是被強光照耀的黑影來代替，但透過神秘角色頭上的三角形標誌來看，很有可能是宣傳片的最後，「泰迪」頭上戴著三角錐體的新造型，原來並不是新角色的嗎⋯⋯？

只不過泰迪的下方站著一堆垃圾，這闖禍鬼果然還是很喜歡亂吃垃圾啊，小心別又吃壞肚子了！而在宣傳影片中，除了見到許多素未謀面新造型的天竺鼠車車外，官方還特地在最後放上了拍攝時的部分花絮照片，完全可以感受到製作過程中滿滿的用心以及溫暖。

導演見里朝希曾說過別看第一季只有短短將近半小時的長度，這可是他們花了整整兩年才完成的作品，而這次僅花了約一年半的時間就回歸，可說是相當迅速了！實在太開心如此快就能夠再度看到天竺鼠車車們的可愛身影，到時肯定追爆啊！

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