2022年夏季新番動畫精選　5套必追作品為炎夏消暑　貓奴有驚喜

隨著2022年的春番動畫陸續邁入尾聲，緊接著的夏番也是相當令人期待喔！



幫大家挑選了5部推薦的夏季新番，即使夏日炎炎，就讓夏季新番來撫平燥熱的心情，趕快來看有哪些吧！

2022夏日新番精選，是吸血鬼誘人？還是貓咪較萌呢？

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1. 來自深淵 烈日的黃金鄉

改編自つくしあきひと老師創作的同名漫畫《來自深淵》，第二季名稱為《來自深淵 烈日的黃金鄉（メイドインアビス 烈日の黄金郷）》，可愛風格的人物畫風搭配黑暗又絕望的情節，這個反差讓看過第一季的人一定也相當期待第二季的播出。

《來自深淵》故事的主要舞台在一座四面環海的孤島，島上有著直徑約有一千公尺、名為「深淵」的巨大洞窟，被稱為人類最後的秘境，而前往深淵內部探索、冒險的人們被稱為「探窟家」，探窟家練習生「莉可」與有著少年外貌的機械人「雷格」等一行人，在第二季還會在深淵裡遇到什麼樣的事件呢？

2. 異世界歸來的舅舅

如果有天，昏迷17年的舅舅突然醒來，並且不斷對你說著在異世界回憶、異世界的語言、還會使用魔法，在現實中會碰撞出什麼樣的火花呢？《異世界歸來的舅舅》是由殆ど死んでいる的漫畫改編成的同名動畫，主角敬文的舅舅就是從異世界歸來、滿口異世界的事情，在現實生活中交織而成的喜劇故事。

《異世界歸來的舅舅》配音陣容也相當豪華，不僅有子安武人、福山潤、小松未可子，還有悠木碧等人，這麼豪華的夏番動畫陣容怎麼能錯過呢！

3. 風都偵探

《風都偵探》改編自日本最受歡迎的特攝作品《假面騎士系列》系列作—《假面騎士W》，並且是《假面騎士系列》在50周年紀念企劃中宣布動畫化的作品，如果是《假面騎士系列》作品的粉絲相信不會錯過這部動畫啦！

而《風都偵探》的相關歌曲也是誠意滿滿，主題曲《罪と罰とアングラ》由曾演出過《假面騎士》的松崗充和吉川晃司演唱和作曲，動畫插入曲《Private Eye》則由演唱《假面騎士 W》主題曲的上木彩矢 w TAKUYA 再次獻聲，都是為了動畫而特別製作的，更是增加了必看的理由。

4. 徹夜之歌

《徹夜之歌》改編自琴山創作的同名漫畫，《徹夜之歌（よふかしのうた）》名稱的由來是作者琴山想當喜歡的嘻哈團體「Creepy Nuts」的歌曲《よふかしのうた》，並且在漫畫第一卷發售時，發行了以歌曲為主題的合作PV。

故事內容為拒絕上學的國中二年級學生葉守更，在失眠的夜晚單獨外出遊蕩的時候，遇見了吸血鬼七草薺，與七草薺夜遊的美好體驗上夜守更想成為吸血鬼，而要成為吸血鬼的條件就是必須愛上七草薺。如果對於少年和吸血鬼熬夜愛情故事有興趣的話，記得準時收看喔！

5. 今晚有貓伴身邊

在社群軟體twitter上爆紅的作品《今晚有貓伴身邊》，除了在twitter上看短篇漫畫外，也將在2022年的夏天播出動畫囉！社會人士的風太，有天妹妹小P帶了一隻奇妙的曼赤肯貓「咕嚕加」回來，沒有飼養貓咪經驗的風太，開始了與咕嚕加充滿驚喜的每一天。

不論你是不是貓奴，或是想養寵物卻又不能養、並且強烈尋求可愛生物慰藉，相當推薦來看《今晚有貓伴身邊》，絕對有強烈地直擊心窩的療癒效果喔！

2022夏季也不無聊！

看完後是不是覺得2022夏季的新番動畫很值得追呢？除了文中介紹的5部之外，其他值得一看的夏季新番動畫也是相當多，新作及續作通通有，今年夏天也不會無聊啦！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】