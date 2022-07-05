MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為「屬性貫通弓」的配裝法及使用心得。



傳統連射弓慘被大削 屬性貫通弓迎來出頭天

有玩弓的獵人相信在Sunbreak都不太高興，主要是弓整體被削弱了一波，蓄力射擊的倍率被明顯下修，尤其在MHR本篇中最為強勢的連射弓（體感）被削得最多，好像換了Rare 9的弓，才有未改版前本篇畢業的火力。

同時MR級的魔物攻擊力實在太高，就算是換了整套MR裝滿防的弓手，也是很容易被一招秒殺。當然不是說現在弓變得很弱，只是不再像本篇那樣壓倒性的強了；火力不再是屈機級又易死，現在MR玩弓真是要打醒精神。不過正所謂山不轉路轉，既然連射弓不再是無腦最強，不妨來試試另一個流派「屬性貫通弓」。

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妃蜘蛛弓的正義終於來了

屬性貫通弓的玩法是利用妃蜘蛛弓等高屬性值的貫通弓來打出大量屬性傷害，雖然貫通弓也一樣受到蓄力倍率下降影響，但在Sunbreak中多了支援屬性傷害的技能，而且相當強力的「會心擊【屬性】」技能在Sunbreak也更容易出了。

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打屬性的好處是不用太在意魔物的彈屬弱點，只要對方有一定的屬性吸收值就能打出不錯的傷害，尤其在面對屬性吸收值高的魔物時可發揮出縱觀全武器也是頂級的火力。而貫通的好處則走位靈活任何角度都可射擊，就算魔物的弱點被其他手腳等擋住了也能貫過去打弱點；貫通弓玩熟之後在用完耐力之前都可完全無間斷輸出。

武器方面火屬性當然是妃蜘蛛弓，水屬用水獸，而雷、龍和冰都是用飛甲蟲。這些弓大都內建會心，再出齊看破和弱特就會溢出，因此不用勉強出太多會心，看怪物的肉質在弱特和看破之間選一個便可以了；在面對不怕彈屬但是屬性吸收不差的敵人（打不出橙字但白字傷害也不錯，如鋼龍）時就應拿掉弱點特效換成看破或挑戰者。也可以考慮用天迴龍裝，狂龍症食會附加屬性值，解除時又能加會心，和屬性貫通弓的相性十分好。

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飛甲蟲弓，意料之外的強

屬性貫通弓核心技能是屬性攻擊強化、貫通彈‧貫通箭強化、彈道強化、體術、耐力急速回復、弱點特效/看破、會心擊【屬性】以及蓄力大師。

1洞以外的技能優先度是貫通彈‧貫通箭強化 >彈道強化 > 體術耐回 > 弱特看破 > 其他，其中彈道強化是非常非常重要，護石/飾品有限時就算放棄會心率都要一定要出滿。因為對貫通彈來說有效射程就是傷害，尤其用接擊瓶時若沒有彈道強化，稍遠一點就已超出射程傷害大跌，甚至就算貼著怪的臉射有效射程可能都不足以覆蓋整隻魔物。

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至於體術和耐力急速回復很容易解決，妃蜘蛛X手和腳就有齊5lv體術和3lv耐回，大部份情況玩弓穿上這兩件就對了。其他防具就視乎你的護石和飾品i.e. MR進度來調整，如果已經造到強弓珠，配裝就靈活得多（終於不用再帶強弓頭飾了...） 。

業界良心強弓珠

提供低階版和豪華版兩款配置（詳細配置和技能請見圖輯），視乎你的護石更換不同防具，護石最低限度要有2個2洞或有用的技能（弱特、迴距等）加1個3洞。如果你有貫通彈強化+3洞護石，就可將大馬士革身換成其他更強的防具（如冥淵龍）。

低階版

豪華版

哥德腰是取其蓄力大師和3洞，如果你有好的蓄力大師護石，也可以換其他的腰防具。

用Rare 10飛甲蟲弓solo冥淵龍可以10分鐘內解決，第一部份時連擊龍槍都未用就打走它了。

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交換技方面選什麼都行，看玩家個人習慣；記者自己是慣用迴避箭斬、剛射、甲箭突刺、飛翔凝視射擊和箭強化。一般來說箭斬的DPS較高（因為動作較快），但就需要迴避距離來補足機動性；如果不夠位出技的話可用回蓄力步伐。另外是建議飛甲蟲弓也用蓄力步伐，因為飛甲蟲弓的蓄力1和2都是擴散，用蓄力步伐就可skip走頭兩階盡快開始射貫通。

網上已經有3分25秒solo風神龍的妃蜘蛛弓，現在還是遊戲早期，大概屬性貫通弓還有更多開發空間。

https://youtu.be/VaHSBwmQI58

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