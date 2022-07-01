MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為遊戲新地區密林和城塞遺跡的副營地位置。



密林、城塞高地副營地位置 新功能隨從據點亦方便

兩個新地區密林和城塞高地和分別只有一個副營地，密林的副營地在7、8區中間的大樹洞底部。有三個入口可以到達此副營地，比較直感的入口是3區沙灘望向7、8區中間的懸崖爬上去洞口進入。這個副營地頗為方便，除了可前往3區沙灘外還有一個洞口可直接空降到7區，建議可先開啟再推主線。開放任務則是打8隻盾蟹，承接MR 1星任務「船隻的前導」就可順道解決。

老規舉爬懸崖

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即睇MHR Sunbreak攻略 密林、城塞高地副營地及隨從偵察地位置：



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城塞高地的副營地則在4區北方的山上的山洞內。可以用翔蟲跑牆跑上去，不過更方便的方法是用4區的大翔蟲直接飛上去。開放任務則是要狩獵8隻狡皮龍，承接MR3星的任務「柔毛或班紋」就可順道解決。

感覺不是特別方便的城塞副營地

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另外在Sunbreak也開放了新新功能「隨從偵察隊」，可理解為「一次性傳送點」；玩家需要首先在基地指派隨從到各地區的隨從偵察點，然後在每個任務中僅有一次機會可傳送去該地點。隨從偵察點沒有道具箱和營地等功能，單純用作傳送及趕路之用。

每個地區都會有兩個隨從偵察點，但玩家只能選擇其中一個派遣隨從。雖然每個任務只能用一次，但傳送點多了總沒壞處，尤其是城塞高地的主副營地位置都不太方便，建議有時間的話地可先設置好隨從據點後再狩獵。

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密林的隨從偵察點1在7區南邊的樹旁，密林隨從偵察點2則在2區和9區中間的山崖上；城塞高地的隨從偵察點2則在8區和6區之間的雪山山頂，可以自己爬上去，但如果玩家有開放8區山崖上的大翔蟲，可以用大翔蟲飛過去再中途向後跳就能快速到達。詳細位置可看圖輯。

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