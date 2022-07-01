MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為遊戲主線前半簡易流程心得。



Sunbreak前期難度不高 本篇畢業可直上MR 4星

魔物獵人傳統由下位到上位、上位到G位時都會因魔物的實力大為上升、而自己又未有素材整裝換裝時要經歷一段陣痛期；不過今次Sunbreak的G位（MR Master Rank）早期並不算太過困難；如果是本篇已放下很久沒玩的獵人剛回歸時可能會有一點點壓力，但若是一直有「keep住操」的獵人、又有本篇的畢業裝（天彗龍之類）的話，應該直上MR 4星也問題不大。

主線任務方面也十分直線，一直跟著左上角的指示做就可以了，都是簡單的對話->精選任務->緊急任務->對話的重覆；而每個Rank會分成前後半，也就是要解兩輪精選和緊急任務才能升到下一級。

出場時很威風，結果卻是王域三候中最易打的冰狼龍

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不過雖然說MR 1至4星不是非常難打，但如果本身沒有Rise畢業裝還是會有一定壓力，主要是防禦力不夠；尤其遠程武器就算上位裝滿防，也很容易在MR 1、2星被一下秒殺，加上去到MR之後幾乎所有魔物都有追加新招式，防禦力不夠時很容易被「初見殺」。建議多利用MHR的「求難訊號」（事先發出邀請）來開任務找街客幫助，暫時環境的街客平實力都很高強，很少三貓過關也快。

MR 1~4星中比較難打的有冰人魚龍，攻擊力非常高，沒換MR裝的遠程獵人很大機會被機咀炮和火車滿血秒殺。將軍蟹也是比較難纏的對手，肉質不好之外又有麻煩的撕裂傷；不過因為是精選任務之一，也可以選其他較易對付的魔物先過關再回頭打。

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隨便都能秒殺穿上位裝獵人的冰人魚龍

升MR途中遇到感興趣的支線或者裝備可以刷一下，不過比較建議盡快打上MR 4星，因為到4星開始可以造到Rare 9裝備，能力比上位裝以至同是MR的Rare 8裝備強得多，換一套Rare 9裝之後再做什麼都更方便。而去到MR 4星之後就建議真的要開始換一換裝了，不然再上去不論火力還是防禦力都會開始跟不上，尤其是防禦力不足很容易被一下秒殺，勉強用上位裝打只會越來越吃力。

性能不錯又泛用的冰狼龍裝

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如果懶得研究配搭的話推薦刷一套冰狼龍裝，一套就有挑戰者5、力量解放5、翔蟲能手3和新技能合氣2，基本上除了不用會心的武器（如銃槍）之外都可以泛用的防具。武器也大都是直接用冰狼龍就好，冰狼龍武器的平均性能都非常好，其冰屬性攻擊可以不理當成是高物攻+短紫斬的武器來用，想要的話也可以配合剛刃研磨和砥石使用高速化來保持紫斬。而且重點是冰狼龍很易刷，打街場都相當穩。

不算難打的冰狼龍，街場打求難訊號一般10到8分鐘一場。

Sunbreak MR 1 至 MR 4緊急任務魔物：



1星：河童蛙、緋天狗獸

2星：蠻顎龍、剛纏獸

3星：冰人魚龍、冰狼龍

4星：電龍、爵銀龍



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MR 1星精選任務及緊急任務（前半）：



MR 1星精選任務及緊急任務（後半）：



+ 1

MR 2星精選及緊急任務（前半）：



+ 1

MR 2星精選及緊急任務（後半）：



+ 1

MR 3星精選及緊急任務（前半）：



+ 1

MR 3星精選及緊急任務（後半）：



+ 1

MR 4星精選任務（前半）：



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