MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為遊戲主線後半簡易流程心得。



天迴龍、爵銀龍有難度 最終Boss龍反而簡單

Sunbreak主線前半的流程心得請見另文：

👉MHR Sunbreak攻略｜主線MR 1至4星簡易流程心得 精選任務一覽

另外請注意以下會有Sunbreak最終Boss龍的劇透。

去到MR 4星之後遊戲難度明顯提升，尤其MR 5開始會面對黑蝕龍、爵銀龍、天迴龍等強勁敵人；雖然和MHW Iceboren相比是容易了但魔物的攻擊力還是很高，尤其遠程玩家就算換了MR裝還是很容易被一下秒殺。就如之前建議的一樣建議先在MR 4星刷一套冰狼龍裝（或者喜歡其他裝也可，總之要升級一套MR），一套冰狼龍夠用到爆機了。

另外是解MR 4星主線期間會回去神火村，和倪泰交談就可一次過獲得所有武器的新翔蟲技能，不需要再另外解任務。

不用再逐把武器解任務拿技，十分友善

4到6星的流程同樣是對話、解精選再打緊急任務，只是4星開始會有不少難纏的魔物，像是冰牙龍、千刃龍、熔翁龍和爆鱗龍等都很不好對付；不過每個階段的精選任務不用全解只需選解兩個，可以選較容易下手的魔物，例如熾妃蜘蛛、霞龍、炎王龍就是精選任務中較為容易的目標；當然緊急任務就沒法逃課了。

個人覺得整個MR主線中最難的是天迴龍，攻擊力超高而且很耐打，要很久才倒一次地（不像那個整天被按在地上摩擦的炎王龍），肉質也不友好，除了頭頸以外基本都打不出橙字。天迴主要怕龍屬和火屬，記者個人是用火貫通弓（妃蜘蛛）在側面貫手和頭打，近戰的話就只能硬上了。另外爵銀龍對沒有玩Demo的獵人來說大概也相當吃力。有關爵銀龍的打法可參看Demo的攻略：

👉MHR Sunbreak Demo試玩｜電龍 爵銀龍攻略心得 新狀態異常劫血

天迴龍的登場動畫霸氣側漏

十分建議善用新的飾品友愛珠IV，打街場時可以幫隊友補補血，減少3貓的機會。不過目前而言街客平均的戰鬥力都很強，記者自己貓得比街客還多...但就算不計街場，朋友連機時友愛4也很實用。

反正很多4洞珠都要刷素材才能製作，先弄一個較簡單的友愛4暫用減低3貓機會十分划算

👉 MHR Sunbreak攻略｜MR早期實用裝備 強力武器防具推薦 素材取得法

最終Boss是全新魔物冥淵龍，體型相當龐大，外型感覺就是黑轟龍和河童蛙的合體（同樣是Boss龍，冥燈就好看得多了）。冥淵龍的動作很慢，但是攻擊範圍非常大頭部打點又高，近戰單人打的話會比較吃力（連線的話就不太困難）；不過其頭部弱彈屬，用弓或者輕弩打便相當輕鬆，尤其用貫通弓可以打出很不錯的傷害，用Rare 9迅龍弓隨便一箭都可打四五百傷害，單刷也很輕鬆。如果想用屬性打，冥淵主要怕龍其次是雷，不怕火，水和冰完全不吃（吸收值0）。

對體型大的敵人上貫通就對了

👉MHR Sunbreak攻略｜密林、城塞高地副營地及隨從偵察地位置

當然主線爆機後遊戲才開剛剛開始，一貫慣例爆機後解放MR上限，以及可以挑戰被噬命蟲寄生的特殊狂暴化魔物；這些魔物會因為噬命蟲的毒素而變得十分強大，同時也無法捕獲，不過就會掉落更多素材。每10個MR會開放這些新的讓玩家挑戰，第一個MR 10的就是青熊獸。

另外爆機後也會開放新的鍊金，可以鍊出Rare 10的護石，會出現Sunbreak追加的新技能以及有機會有4洞，但是需要MR級素材才能鍊金，大家努力農吧。

當然就算是Rare 10護石也同樣是可以爛爛的

👉MHR Sunbreak推出 PC同Switch版點揀 舊底Switch獵人應否轉會

Sunbreak MR 4 至 MR 6緊急任務魔物：



4星：電龍 棘龍 爵銀龍

5星：天迴龍 冰狼龍 冥淵龍



MR 4星精選及緊急任務（前半）：



MR 4星精選及緊急任務（中段）：



👉MHR Sunbreak武器攻略｜太刀續親生仔威合屈機 大劍有望重返榮耀

MR 4星精選及緊急任務（後半）：



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MR 5星精選及緊急任務（前半）：



MR 5星精選及緊急任務（後半）：



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MR 6星任務一覽：



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