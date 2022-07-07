MHR Sunbreak 傀異化素材掉落對應魔物一覽 唔使逐隻試 ｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為傀異化素材掉落對應魔物一覽。



傀異化素材製作Rare 10武器、高級飾品必須

傀異化是Sunbreak新追加的系統，在擊到Boss龍解放MR上限之後達到MR10後開放。傀異化既有的魔物會因為被噬生蟲寄生而獲得強化，除了招式動作和攻擊力強化之外HP更是大大提高，就算4個熟練的獵人去打一般怎麼快都要8~10分鐘才能討伐一隻傀異化魔物。不過相對地打倒傀異化魔物就可獲得製作Rare 10武器和部份飾品都要用到傀異化素材。

遊戲中共有8款傀異化素材，打倒MR10之後開放EX級任務獲得，而每種魔物只會掉落其中一款；大體來說可以按傀異任務的EX星數來區分，每個星數會有兩種素材。以下整理傀異化素材的掉落魔物一覽，需要素材整裝時就不用估估下可以找最易入手的魔物來取得素材。

最麻煩是要打過一次才知道魔物會給什麼傀異化素材

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即睇MHR Sunbreak攻略 傀異化素材掉落對應魔物一覽：



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MHR Sunbreak 傀異化素材掉落對應魔物一覽：



傀異化之皮（EX 1星）：鐮鼬龍王、眠狗龍王、搔鳥、毒狗龍王



傀異化之骨（EX 1星）：青熊獸、白兔獸、赤甲獸



傀異化龍骨（EX 2星）：傘鳥、水獸、土砂龍、岩龍



傀異化血液（EX 2星）：大名蟹、河童蛙、天狗獸



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傀異化甲殼（EX 3星）：緋天狗獸、泥魚龍、人魚龍、將軍蟹



傀異化鱗片（EX 3星）：毒妖鳥、雌火龍、飛雷龍、蠻顎龍



傀異化之爪（EX 4星）：冰人魚龍、雪鬼獸、泥翁龍、妃蜘蛛



傀異化之牙（EX 4星）：冰牙龍、怨虎龍、迅龍、剛纏獸



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