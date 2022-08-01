魔物獵人崛起：破曉｜人氣魔物排名Top 10　爵銀龍僅得第五！

風靡數代玩家、俗稱「芒亨」的多人狩獵動作遊戲《魔物獵人》系列已經問世近20年，最新一代正傳「MONSTER HUNTER RISE」（魔物獵人：崛起）以耳目一新的日式風格登上Switch等平台，創新的「百龍夜行」模式讓玩家隊伍聯手NPC一次對抗大量魔物，深獲好評並在近日釋出大型擴充DLC「SUNBREAK」（破曉），新增了新舞台、新魔物等眾多要素，再度點燃玩家們的狩獵魂！



今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，認識發售以來網友討論度最高的前十名大型魔物吧！

▼▼▼魔物獵人崛起：破曉人氣魔物排名Top 10▼▼▼

+ 40

No.10 雷狼龍

大家的老朋友雷狼龍，身邊總是圍繞許多的「雷光蟲」，當雷狼龍吸收雷光蟲、充好電後就會進入「超帶電狀態」，擁有極好的跳躍、機動力，也會甩出雷光蟲形成電球攻擊，不論遠、近戰都不好應付，狩獵的時候切記，對進入超帶電狀態的雷狼龍來說，麻痺陷阱可是無效的！崛起裡再度回歸的雷狼龍美術經過升級更加帥氣，讓不少老玩家驚豔：「這代的充電特效超帥」、「雷狼龍才是真正的我大哥，專屬主題曲有夠熱血。」

No.9 黑蝕龍

黑蝕龍的生態相當獨特，身為古龍種「天迴龍」的幼體，在經歷成長蛻皮後，便會昇華成截然不同的純白型態，即便是幼體，但黑蝕龍仍非常危險，沒有眼睛的牠透過翅膀飄落的黑色鱗粉感知週遭環境，這種鱗粉被稱為「狂龍病毒」，會讓感染生物陷入「狂龍症」狀態，使身體機能異常，變得富攻擊性，獵人必須透過不斷反擊魔物才能克服病毒，雖然很棘手，但黑蝕龍霸氣的外型仍然圈進不少粉絲，大讚：「漫天黑煙超有氣勢」、「披著鱗粉像大衣有夠貴氣。」

No.8 奇怪龍

奇怪龍有著可以伸縮自如的脖頸，皮膚非常光滑，因為長期生活在陰暗潮濕的洞窟中，視覺基本上已經完全退化，整張臉只剩下那張可怕的血盆大口，是玩家們公認長相最獵奇的一隻飛龍，雖然眼睛看不到，但嗅覺異常靈敏，可以利用吸盤狀的尾巴吸附在岩壁上，再向下伸長脖子偷襲獵物，有玩家表示：「其實看久了還蠻可愛的」、「長得有點像豬大腸」、「我就是喜歡又恐怖又噁心的魔物。」

No.7 電龍

同樣是老面孔的魔物，電龍在資料片「破曉」當中再度回歸，由於全身各處都有可產生電流的器官，加上生性兇猛、侵略性強，即使是老手獵人碰上也不可輕忽，電龍的身上帶有不少類似昆蟲的外觀特徵，只要振動翅膀、頭上的雞冠狀薄膜便可以蓄積電力，變為帶電狀態的電龍攻擊動作和範圍都會發生變化，必須加緊留意，雖然被雷打到很容易一不小心就貓車，但是看到熟悉的老朋友回歸，系列粉絲還是很興奮：「我High到不行」、「期待斬龍、巨獸等四天王重聚。」

No.6 雷神龍

作為《崛起》遊戲後段的重點Boss級魔物，古龍種的雷神龍，和引發魔物暴走的風神龍，分別象徵日本神話中威力強大的兩大神祇，兩者互動牽起本作的劇情骨幹，也令解開「百龍夜行」之謎的獵人們深深打動，雷神龍的移動方式就像是利用氣囊悠游在空中，除了威力強大到肉眼可見的雷屬性招式，雷神龍的近戰也擁有能改變地形的恐怖實力，許多破關的的玩家都評論：「看完攻略影片，大腦是會打了，手還是跟不上」、「設計精美的Boss」、「農護石的好朋友。」

No.5 爵銀龍

魔物獵人《破曉》的主題魔物來啦！身披一身白銀色甲殼、外表華麗優雅的爵銀龍，以新地區「王域三侯」之一的身分亮相，最大的特色便是能夠奪取對手精氣的捕獵能力，能夠讓獵物陷入名為「劫血異常」的弱化狀態中，會導致獵物喪失自然回復體力的能力，此時獵人想要避免戰敗，則唯有儘早擊敗爵銀龍一途，初登場便讓許多玩家吃足了苦頭：「根本和吸血鬼沒兩樣！」、「剛碰見不會預判動作，三兩下就掰掰了。」

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+ 15

No.4 天彗龍

又帥又中二的天彗龍也在本作回歸了，原本不問塵世，翱翔於高空中的古龍，這次也以特殊的「秘紅赫耀」變異型態登場，由於翅膀上會釋放出紅色的龍氣，高速飛行的樣子有如紅色彗星，因此在熟悉機器人動畫的網友間也有「魔物界鋼彈」的暱稱，發怒時會以高速俯衝對生物施展攻擊，令地面上的獵人措手不及，自系列作中登場後一直擁有高人氣，有人力推：「是MH最帥的龍沒有之一」、「傳說中自帶三倍速的魔物。」

No.3 迅龍

迅龍顧名思義，擁有魔物間頂級的靈活身手與速度，因為有如黑貓或獵豹一般的外型讓粉絲起了「迅喵」的封號，往往狡猾地潛伏於黑暗中伺機以動，強壯的尾部和尖刺都是它的致命武器，雖然動作迅速不好閃躲，但是因為掉落的素材不管防具或各類武器在遊戲初期都很實用，基本上還是每位獵人新手時必刷的魔物之一，也是太刀玩家前期練手的好對象，有玩家認為：「迅龍放在這代的和風背景下讓人直接聯想到忍者」、「紅眼車尾燈超帥。」

No.2 火龍

說到魔物獵人系列的招牌魔物，火龍自然是當之無愧，這隻一路以來陪伴玩家的天空王者，雖然在狩獵難度上不比各式古龍，但依然不是好惹的，除了喜歡滯空發動攻勢，同時擁有火焰吐息、帶毒利爪等會造成狀態異常的攻擊手段也會讓新手相當不好受，高人氣的火龍在歷代正傳、衍伸作品中還擁有雌火龍、金火龍、銀火龍、櫻火龍、蒼火龍等眾多亞種，有許多玩家提到：「剛開始碰上時被掃到連續中毒很不爽XD」、「但每代還是要來找牠玩耍一下才對勁。」

No.1 怨虎龍

身為《崛起》的封面魔物，怨虎龍不負眾望拿下了本次的聲量第一名！身披甲冑、外型有如鬼武士的怨虎龍，和以古典和風作為主要風格的舞台「神火村」十分相襯，因其喜好以其他魔物為食的習性，現身在「百龍夜行」期間肆虐，妖異而霸氣的行徑讓怨虎龍從遊戲發售前就引起諸多討論，實際進入戰鬥後的怨虎龍，身體各處會噴出大量被稱為「鬼火」的氣體引發爆炸，使本來就相當強大的實力更上一層樓，加上連段招式多，打得不少獵人翻車，留下慘痛回憶，挑戰難度高，掉落下來的素材在遊戲前中期也頗受青睞：「怨虎龍本人跟裝備都超帥」、「鬼火的機制打起來非常有意思。」

魔物獵人崛起：破曉人氣魔物排名Top 10（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年07月19日至2022年07月18日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《魔物獵人：崛起&破曉》高人氣魔物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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