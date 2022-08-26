韓國Netflix翻拍《寄生獸》真人版　交由《屍速列車》延尚昊執導

由岩明均創作的日本經典漫畫《寄生獸》，近日宣佈再被拍成真人版，亦會製成韓劇系列於Netflix上架。



Netflix開拍的《寄生獸 -The Grey》，採用《屍殺列車》的延尚昊執導，《紙房子：韓國篇》的劉勇在負責編劇，會以原作為基礎改編出全新故事。

Netflix宣佈翻拍韓國真人版《寄生獸》・並找來延尚昊執導。

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主角會由31歲女星全少妮飾演，交代她被寄生體入侵身體後大腦卻未受支配，描述人類與寄生體對抗的內容。除了全少妮外，還有《屍殺列車》的具教煥及李貞賢參與演出。

原著漫畫《寄生獸》早在1988年開始連載，單行本共有10集，2014年改編成為電視動畫，亦曾改編成真人版電影由染谷將太擔正，分成兩集於戲院上映。更多詳細資料只能待官方宣佈。

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