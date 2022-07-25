《死亡筆記》06年日版被稱神之漫改　3部日本漫改真人版優秀作品

說到日本漫改真人版，很多讀者的第一反應肯定都是直搖頭，說真的，編輯一點也不怪你們，畢竟這些真人版作品可說是十部有九部爛，剩下的那一部則是超爛，不過在眾多令人難以直視的作品裡，還是有少許不只不糟甚至值得一看之作。



編輯勢必要為這些必須被知道的優秀作品討回公道，因此本次便是要盤點 3 部顛覆你印象的優秀日漫真人版改編作品，讀者們趕緊把筆記拿出來吧！

▼▼▼3部日本漫改真人版優秀作品▼▼▼

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日漫真人版推薦：《浪客劍心》

相信眾人一致公認改編得最好的日系真人版作品莫過於《浪客劍心》系列了。以和月伸宏的同名原作漫畫改編，由大友啟史擔任導演兼編劇，《浪客劍心》可說是將改編和原創的界線拿捏得恰到好處，奠基在漫畫粉絲相當熟悉的劇情架構上，精心地設計每一場打鬥場面的動作，並加入適得其所的特效，畫面流暢、氛圍強烈，再加上以佐藤健為首，武井咲、蒼井優、綾野剛、江口洋介、藤原龍也、有村架純等所組成的演員陣容，優秀的選角和到位而不尷尬的服裝造型賦予真人版作品時常缺乏的視覺美學，最後搭配來自 One Ok Rock 的熱血配樂，該系列的每部作品可說是從裡到外，從大體到細節都無可挑剔的必看優秀之作！

日漫真人版推薦：《賭博默示錄》

近一兩年因為《魷魚遊戲》和《今際之國的有栖》等劇，以遊戲為主題的作品可說是受到大量的關注和討論，不過你知道早在這些作品之前，就已經有一部遊戲類的真人版漫改作品創出名號了嗎？沒錯，就是改編自福本伸行同名原作漫畫的《賭博默示錄》系列電影。由劇場出身的知名演員藤原龍也主演，將身處於龐大債務底下的主角面臨死亡遊戲時的絕望、僥倖、興奮和錯愕等情緒演繹地十分出色，精彩刺激的劇情也順利地經由優秀的節奏把控呈現出來，融合了金錢、信任、生死等人性層面的故事，《賭博默示錄》推薦給你們！

日漫真人版推薦：《死亡筆記》（2006 日版）

由大場鶇擔任原作、小畑建擔任作畫的《死亡筆記》不只是日本漫畫史上數一數二的經典懸疑犯罪之作，更在全球收獲了極為廣大的人氣和關注，不少人都被其出色的故事設定及令人意想不到的鬥智情節所深深吸引，也因而誕生了各式各樣版本的真人版作品，不過其中最受推崇的還是於 2006 年所推出的日版。由方才提過的藤原龍也與松山研一分別飾演最重要的夜神月及 L，再加上惠田戶梨香等人所組成的演員陣容，從外型、氣質到演技全都與這部作品十分契合，妝髮、造型也完美地襯托了角色本身，劇情節奏亦以忠實還原為前提進行了優異的改編，再加上一流而無違和感的特效，不難理解為何 2006 日版的《死亡筆記》足以被稱為經典。

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