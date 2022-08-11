《海賊王：紅髮歌姬》法國搶先上映　歐美觀眾排長龍更興奮到這樣

《海賊王：紅髮歌姬》最新電影劇場版已經在全世界陸續上映了，相信香港/台灣的忠實粉絲們應該早已經等著第一時間就進戲院了吧！



法國人也瘋狂！大排長龍搶《海賊王：紅髮歌姬》進場！

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如果你覺得《海賊王》的魅力只能在亞洲發威，那你可真是太過小看他了，除了日本本國之外，遠在歐洲的法國恰巧也幸運的與日本同步都是在 8/6 上映，粉絲們在戲院外大排長龍的景象全都被當地網友所捕捉下來，可見這部作品不分國界的超高人氣，能夠打破漫畫單行本的銷售健力氏世界紀錄（台譯：金氏世界紀錄）果然是實至名歸啊！

法國海賊迷瘋狂反應全都錄！

當然這部能在日本拿下 20 億周末票房的劇作也沒讓粉絲們失望，許多法國粉絲也都錄下了電影院中超戲劇化的觀眾反應，觀眾們不但激動得又叫又跳，甚至還有人激動到直接原地脫衣（？）撒爆米花的影迷們當然也不在少數。看到老外們的激動反應，台灣的影迷們可別錯過 19 號（香港上映時間暫定為8月25日）準時進戲院觀賞囉！

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