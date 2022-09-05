Eva、鋼鍊非第一 連登仔選90後Top30動畫 冠軍竟然係佢｜連登用家「吽吽豆」在討論上發表帖文「嚴選三十大 90後經典動畫」，數出多部經典童年回憶動畫，引來大量網民熱烈討論。



多部童年回憶 惟更多經典未上榜

「90後」指的大概並非是動畫製作和播出的日期，而是指90後的人會接觸的動畫；而榜單上的確有很多集體回憶級的經典動畫如《魔動王》、《龍珠》等等，不過就似乎有更多經典作品未有提及，例如直到現在仍然是人氣極高的經典神作《新世紀福音戰士》EVA也未有提及，以及一部《高達》都沒有，榜單力度似乎不太足夠，雖然上榜之選大都得到正評，但亦有網民留言回應「冇爆旋陀螺 激鬥戰車」、「衝鋒21表示不服」、「Keroro同衝鋒21都冇不如唔好開post」等等。而樓主也有在回應中提到30個名額實在不夠多，大概要數到50以至100大才夠。

選90後動畫無Eva真係講唔過去

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即睇連登仔選90後Top30動畫：



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至於第一位則出乎意料地是《遊戲王》，遊戲王確實也是很經典也有很多到現在仍廣為流傳傳的金句，像是「我的回合，抽牌！」、「我的戰鬥階段還沒有結束」等，不過要說是最經典動畫的話似乎又未到那個程度。

《遊戲王》的顏藝也很經典。

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部份小編補完之選：



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