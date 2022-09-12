《機動戰士高達：水星的魔女》釋出預告片　 YOASOBI獻唱主題曲

高達系列的全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》即將在 10 月 2 日播出，為了迎接嶄新故事的到來，日前官方在 Youtube 頻道「GundamInfo」上傳了《機動戰士高達 水星的魔女》前傳作品「PROLOGUE」的影片，並於9 月4日釋出了全新的動畫宣傳預告，可說是猛料連發，高達迷們還不趕快嗨起來！



▼▼▼《機動戰士高達：水星的魔女》值得期待！▼▼▼

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準備好進入《機動戰士高達 水星的魔女》的世界中了嗎？

《機動戰士高達 水星的魔女》故事背景設定在星元 122 年，是個眾多企業擴展到宇宙並構築了巨大經濟圈的時代，一位來自邊境地區・水星，名叫「蘇萊塔・墨丘利」的少女，將轉學至規模最大MS產業「貝納里特集團」旗下所經營的「阿斯提卡西亞高等專門學園」，內心純真的她，將隨著胸口閃爍的鮮紅光芒逐步邁向新世界。

預告驚現由 YOASOBI 演唱的主題曲「The Blessing」！

在全新釋出的《機動戰士高達 水星的魔女》預告中，除了更完整的展示了此次動畫中的精彩畫面外，大家也可以看到更多角色間的互動，以及聲優表現等，作畫方面也相當精緻，基本上已經足以讓人放心。不過要說到本次最大的驚喜，那便是公開了動畫 OP「The Blessing」的演唱者，竟然是由日本超人氣雙人音樂團體 YOASOBI 負責，這下子更讓人期待了！

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