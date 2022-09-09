Splatoon 3斯普拉遁3簡評：一貫任天堂高水準 舊作基礎再強化｜2022下半年其中一款最受期待的大作遊戲《Splatoon 3》斯普拉遁3終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



＊鳴謝任天堂提供遊戲作試玩評價之用。

舊作基礎再強化 流暢爽快遊戲體驗

其實可以用一句話來概括Splatoon 3，就是「Splatoon 2超級威力加強版」；Splatoon 3沒有什麼革命性的大突破（而事實上也沒有需要，因為本來Splatoon 2的完成度就很高了），在Splatoon 2的基礎玩法上加入了新武器、新動作、新模式等大量新內容，以及稍為提升的畫面質素，而確實這樣就已經足以令Splatoon 3成為一款極出色的遊戲了。

除了基本的4v4之外今集還追加了祭典限定的「三色攻勢」及「三色奪寶對戰」三方混戰模式

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另外必須一讚的是任天堂本家的遊戲在Switch上都可以十分流暢的運行，即使是4v4對戰中、油漆噴到滿地都是的情況下，遊戲也仍然能以穩定的幀數運行；換了是第三方廠商開發的話肯定在對戰時會爆lag，實在不知任天堂到底用了什麼魔法。

單人模式中探索幻界時也同樣很流暢，唯一是於主城蠻頹鎮逛街時明顯FPS下跌，大概和建築物數量多有關吧。

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單人Mode英雄模式意外好玩 少少似Mario Oddessy

《Splatoon 3》新加的單人故事模式「英雄模式」，由玩家探索神秘的空間「幻界」；實際上玩起來有少許像《Mario Oddessy》，玩家需要通過各個平台過關式的關卡收集鮭魚卵，然後利用鮭魚卵開啟被封閉的道路前往新地區，再在新地區通過關卡取得鮭魚卵，逐步探索整個幻界。

而關卡設計自然是任天堂一貫的高水準，平台設計出色之外也充份利用了Splatoon的人型/魷魚形態切換以及各種武器的特性，而且每個關卡長度也適中、大概數分鐘便可以完成，能夠隨時提起玩一玩又能隨時放下，再加上還有一定的故事劇情和收集元素，以一款主力為對戰的遊戲所附帶的單人模式而言是相當優秀、不能再奢求什麼了。

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用Splatoon的動作射擊系統玩平台過關也是別有一番樂趣

兼顧不愛對戰的玩家 每季更新夠耐玩

本作的內容量在首發的當下已令人非常滿足，除了一貫的對戰模式外還有剛才介紹完的英雄模式以及多人協力模式「鮭魚跑」以及卡牌小遊戲「佔地鬥士」等，就算是不愛對戰射擊玩法的玩家也能有豐富的內容可玩。而且接下來的一段時間Splatoon 3也會和前作一樣、迎來每季一次的更新；更新內容除了新武器、新服裝之外還可能會有新的遊戲模式，如目前已預定會在接下來的更新中在協力模式中追加「巨量迴游！大型狂奔！」玩法。

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佔地鬥士小遊戲

一隻遊戲的價錢能夠玩上一兩年，以性價比來說也是無可挑剔抵到爛。真的要說本作有什麼缺點的話，可能就只有本作採用高對比的卡通化畫面，同時遊戲節奏又十分快，如果是有3D暈的玩家大概很難適應、沒法體會本作的樂趣了。

總結：Switch用家沒有不玩的理由



始終任天堂本家的遊戲就是有質素保證，《Splatoon 3》斯普拉遁3也沒有令人失望，前作玩家可以放心繼續玩；而就算本身沒有玩開Splatoon或者並不愛好對戰類遊戲，也可以玩今集新加的單人模式和協力模式，只要你擁有Switch的話實在是沒有不買不玩的理由。唯一要考慮的大概就是本身沒有Switch的玩家是否值得機連Game一起買；畢竟Switch機齡已高，就算有好遊戲可玩，現在才來買機總是有不太划算的感覺，這就看每人各自考量了。



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