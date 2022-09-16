XBox Game Pass大量新陣容｜二之國、刺客教條｜這PS5獨佔作任玩｜東京遊戲展Tokyo Game Show TGS 2022有大量遊戲相關情報發布，繼Capcom之後XBox也舉行了展上發布會，公開了多款即將登陸Game Pass的大作，有Game Pass的玩家有排都不怕無Game玩了。



多款大作上Game Pass 未來一年持續增加作品

在是次XBox TGS 2022發布會中公開了大量即將加入Game Pass的遊戲，由即日起《二之國：白色聖灰的女王》、《新槍彈辯駁 V3：大家的自相殘殺新學期》周年紀念版、《刺客教條：奧德賽》和《戰場的賦格曲》都將加入Xbox Game Pass。

另外是前PS5獨佔遊戲《Deathloop》死亡循環將在9月20日推出Xbox版、同步登陸Game Pass，同時還為遊戲追加了擴充結局等新內容。Microsoft在2021年收購Bethesda，當時的協議是《Deathloop》將在PS5上獨佔一年後才會陸續其他主機，而在一年已過的當下遊戲登陸Game Pass也是正常了。

不經不覺就一年了

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即睇Xbox發布會公布即將加入Game Pass的遊戲陣容：



+ 7

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在發布會中也公布將於不久後加入Game Pass的遊戲，在Steam獲壓倒性好評的模擬經營遊戲《戴森球計劃》Dyson Sphere Program將於10月13日登陸PC Game Pass；《Overwatch 2》 鬥陣特攻2公開了新角色「霧子」，並且遊戲將於10月5日登陸Game Pass。

《聖騎士之戰 -奮戰-》Guilty Gear Strive、《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle Special Edition》預定於2023年春季加入Game Pass；《女神異聞錄 5 皇家版》、《女神異聞錄 4 黃金版》 和《女神異聞錄 3 攜帶版》等Persona系列遊戲也即將登陸 Xbox Game Pass。

上Game Pass兼有中文，未玩過的玩家不要錯過

微軟也在發布會中表示近來Xbox近來了更多的亞洲玩家，在表達對玩家支持的感謝之外，亦將在未來一年致力為Game Pass增加更多日本及亞洲地區開發的遊戲。

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