《街頭霸王》官方設立35周年紀念網站　名家賀圖展現唯美風格

CAPCOM 旗下的經典格鬥遊戲《街頭霸王》系列，最早於 1987 年的大型投幣電玩機台推出，成為了一代人的青春回憶，然而《街頭霸王》並未消失在遊戲機的快速演變之中，而是隨之進化，不斷的推陳出新，且仍然擁有高人氣，不知不覺遊戲也在 8 月 30 日迎來了 35 周年，官方為此特別設立了紀念網站，並在感謝信中宣告將帶來一系列的企劃活動，大家可以敬請期待！《街頭霸王》系列 35 年發展史，紀念網站全收錄！



▼▼▼《街頭霸王》設立35紀念網站▼▼▼

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《街頭霸王》系列35年發展史，紀念網站全收錄！

在《街頭霸王》35 周年紀念網站中，介紹了《街頭霸王》從 1987 年至今的歷史，系列共推出 94 款作品，累計銷售超過 4800 萬套資料片，目前最新的本傳遊戲為 2016 年推出的《街頭霸王 5》，下一代作品《街頭霸王 6》已經正式發表，預計將在明年上市。除了遊戲外，《街頭霸王》也被改編成動漫以及真人電影，發展史可說是相當豐富。

美到恨不得裱框的眾多名家紀念賀圖！

官方也從 19 日開始至 31 日募集粉絲們的評論，只要在推特上發布指定標籤「はじめて遊んだストリートファイター」，便有機會被選中張貼在紀念網站上，目前已經有相當多的評論被公佈，都是肉眼可見的感動與回憶！除此之外，官方也公開了眾多名家紀念賀圖，每張的風格都相當強烈，可以看出大家對《街頭霸王》滿滿的愛啊！

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