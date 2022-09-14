《刀劍神域：Progressive 陰沉薄暮的詼諧曲》延期　將於這天上映

預定於 9 月 10 日於日本上映的動畫電影《刀劍神域 Progressive 陰沉薄暮的詼諧曲》，距離登陸大銀幕只剩下不到一週的時間，不料卻受到了近期日本疫情的影響導致製作延宕，因而宣布延遲推出，令粉絲們都感到相當錯愕與難過。



好在官方很快地就公布了電影最新的上映日期，將改為 10 月 22 日於日本推出，算是還可以接受的時間範圍啦，但香港會在何時上映就不確定了（哭），感覺今年是無望了⋯⋯。

▼▼▼《刀劍神域劇場版》宣布延期推出▼▼▼

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《刀劍神域劇場版-Progressive-陰沉薄暮的詼諧曲》原班製作人馬回歸，妥妥的品質保證！

《刀劍神域劇場版-Progressive-陰沉薄暮的詼諧曲》改編自川原礫創作的輕小說系列《刀劍神域 Progressive》，故事接續去年上映的《刀劍神域劇場版 -Progressive- 無星夜的詠嘆調》，以亞絲娜的視角深入講述《刀劍神域》中「艾恩葛朗特篇」的情節，重新描繪了新手亞絲娜成為「閃光」的成長過程。

繼《刀劍神域劇場版 -Progressive- 無星夜的詠嘆調》獲得觀眾一致的好評後，《刀劍神域 Progressive 陰沉薄暮的詼諧曲》將繼續由 河野亞矢子 執導，因此品質上絕對是令人放心的。這次的主題曲《心臟》則是交由曾演唱多次《刀劍神域》系列歌曲的藍井艾露負責，聲優松岡禎丞、戶松遙、井澤詩織等人也將再次出演大家喜愛的角色們，除了電影延遲上映以外，一切都是那麼的熟悉美好，跪求官方別再延期了，大家的小心臟可承受不住啊！

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