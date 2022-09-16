《人中之龍8》、《人中之龍7外傳》釋出宣傳片　桐生一馬要回來了

SEGA 旗下的人中之龍工作室於東京電玩展舉辦的「人中之龍工作室新作發表會」中，發布了暢銷角色扮演遊戲《人中之龍》系列新作《人中之龍 8》與《人中之龍 7 外傳 英雄無名》的相關消息，並公開了重製作品《人中之龍 維新！極》的上市日期，其中最讓人興奮的消息，便是過往系列作的人氣男主角「桐生一馬」將要強勢回歸啦！



為了故事發展所需，《人中之龍》最強男主 桐生一馬 回歸新作！

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《人中之龍 8》預計將在 2024 年發售，雖然官方曾表示《人中之龍 6》為 桐生一馬 最後擔任主角的作品，但為了故事發展所需，將讓 桐生一馬 回歸，並與新主角 春日一番 以「雙主角」的形式於《人中之龍 8》出場。《人中之龍 7 外傳 英雄無名》則是作為銜接 桐生一馬 在《人中之龍6》結束後到《人中之龍7》這段時間故事的作品，預計將在 2023 年推出。

《人中之龍 維新！極》歷代人氣角色紛紛出場，堪稱全明星陣容！

對於將在 2023 年 2 月 22 日發售的《人中之龍 維新！極》，製作總指揮橫山昌義表示，原本《人中之龍 維新》只在日本發售，沒想到此系列卻廣受國際市場玩家的歡迎，因此決定將其重製於全球發售。本作不光是精進畫面而已，並新增了包含七代的歷代系列作角色出場，可以說是《人中之龍》系列的全明星陣容。以上三款作品都會在 PS5、PS4、Xbox Series、Xbox One、Windows、Steam 平台推出。

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