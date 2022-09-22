Gundam Evolution攻略 新上手路必知5件事 想要日文配音要這樣做｜由Bandai開發、被玩家視為「Gundam版Overwatch」的免費對戰射擊遊戲「Gundam Evolution」正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，解說遊戲版本、地區分別及新手必知心得。



1. 遊戲版本分別

《Gundam Evolution》分Steam版和於官方網頁下載的Launcher版，兩者遊戲內容相同、兩個版本的玩家亦可以互相加好友和連線遊玩；不過前者是用Steam帳號登入、後者則用Bandai Namco帳號登入，兩者進度並不互通。

在遊戲官方網頁下載的Bandai Namco Launcer版

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兩者最主要的分別除了登入所用的帳號不同外，在於Steam版沒有日文、中文版只得普通話配音，如果想要日文界面和日語配音的話就只能去日本官網下載Launcher版。但相對地用日本Launcher版的話，想課金時就要用日本信用卡或者webmoney了。至於伺服器方面和《Apex Legends》一樣，進入遊戲後在主畫面再選擇，目前有日本、北美、亞洲和歐洲4個Server。遊戲沒有地區限制，並沒有說Steam版就不能玩日服、或者Launcher版不能玩亞服之類。

想和朋友一齊玩就記得要入Game時要選好同一個Server。

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2. 遊戲目的非殺敵



遊戲目前有三個模式，分別是Point Capture、Domination和Destruction，都是佔領據點/戰術目標的玩法，也就是說在對中擊殺敵人僅為了搶佔據點所須的手段而非目的；即使玩家在一場對戰中大三殺方，也不代表最後能獲勝。當然玩家可以單純選擇在遊戲中追求擊倒敵人的快感，但如果是追求勝利的玩家，就記得不要「殺上腦」，而是要時時意識住每場對戰的目標。

最緊要是嬴

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3. 團隊意識



即使玩家個人技術很高，很多時候都是雙拳難敵四手；畢竟本作TTK（time to kill）較長，較難像CS、Call of Duty般靠個人技術和反應瞬間連接打倒多個敵人；一個人硬衝的話往往只會落得被集火秒殺的下場，盡量和隊友配合、打團隊配合才是上策。當然還是時常會有需要以個人技術強行突破的場合，只是能時常意識到隊友的位置和動作的話便更無往而不利。

多和隊友配合，打出高連殺數不是夢

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4. 回血包



在地圖各個地點都會有回血包，盡量記住場地中回血包的位置會對戰況大為有利；一般情況下打倒一部敵機時自己通常都會殘血，拿一個血包回血後就有機會再打一部，就是這樣一點點累積優勢最後達到勝利。不過如果隊中有密達斯等支援機體，比較建議將回血包優先留給它們，畢竟它不死，才能再為其他機體回復。

一個回血包往往就是生和死的差距

5. 視乎戰況換機



《Gundam Evolution》對戰中可以在己方據點或者被大破後更換機體，跟據戰況和隊友的機體來更換自己的機體隨時能對戰況造成決定性影響。例如當玩家是進攻方時，可能會較為傾向選擇元祖高達、Turn A等必殺技有強大進攻能力的機體；相對地當玩家是防守方需要堅守據點時，就可以考慮換乘沙煞比、吉姆等具有防禦特性的機體。

如能熟練使用不同機體、配合隊友和戰況揀機，就自然更容易勝出

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