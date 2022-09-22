Gundam Evolution攻略 12部初始免費機體簡易上手心得｜由Bandai開發、被玩家視為「Gundam版Overwatch」的免費對戰射擊遊戲「Gundam Evolution」正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，解說遊戲12部初始即可使用的免費機體簡易上手心得。



1. Pale Rider 蒼白騎士



性能優秀的萬能機體，主武器開鏡射擊時準繩度和火力都不俗，兩款手榴彈在混戰和對掩體/高地後的敵人都十分好用；同時回復莢艙也是非常強力，既可以在轉角位丟出來支援自己/隊友，在1v1的場合也可在強攻前先丟出來，吸引對方火力令對方射你又不是打莢艙又不是。集火力和支援性於一身、在各個場合都有應對手段的優勢機體，新手優先玩這部基本上不會錯。

開啟大絕Hades系統後主武器會換成性能更強的機關槍、移速也會提升，用得好的話一個大絕連打四五部機也不是問題；缺點大概只有大絕充能時間比較長，以及主武器裝填時間稍長。

Hades是很強，但也要小心不要衝過頭被秒

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2. 元祖高達（鋼彈）



元祖性能不算十分突出，亮點是光束步槍開鏡後在中距離有非常出色的性能，但是腰射和近距離性能都很差，被埋身時除了不易命中的流星錘就幾乎沒有手段可言；不過相對地如果能保持在中距離，單靠光束步槍已能造成很大威脅。另一特點就是大絕超級燒夷彈，威力強範圍大而且充能快，是強攻據點的神器。

範圍大得離譜的超級燒夷彈

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3. 渣古II（薩克II）



主武器機槍的性能極之優秀，是遊戲目前最強力的主武器之一，雖然無法開鏡但腰射的準繩度高得驚人、也幾乎沒有後座力，距離夠近的話鎖頭都不是問題。只是除了機關槍之外的性能都乏善可陳，機體HP少、手榴彈威力不高、煙霧雖然有無敵但時間短且期間又不能攻擊或上彈。

不過大絕充能很快，如果能活用機槍的性能、快速打倒敵人的話就能搶先使用大絕開始滾雪球。或者未必很弱勢，但肯定屬於較難用的機體，需要掌握如何拉近到機槍可以發揮優勢的距離和位置才能打出這部機的身價。

雖然說渣古是男人的浪漫，但想要浪漫也不是那麼容易...

4. 巴巴托斯（獵魔鋼彈）



近戰機體，所有武裝都是近戰攻擊，但相對地有一擊必殺的能力：右鍵蓄力攻擊能造成700傷害+暈眩敵人，再補一兩發左鍵普攻、什麼機體都要倒下。技能太刀插地攻擊更是能一擊打出800的驚人傷害，只要在敵人和己方機體駁火期間補到一刀馬上就能收頭。大絕阿賴耶識系統是三連一閃攻擊，也是屬於用得好就能連殺多部機體的強技能。

還有一點就是本作的地圖目前都以巷戰為主，轉角、掩體都多，不像Apex Legends等地圖很大的遊戲會經常被射程壓制，算是對近戰較為友好。當然近戰機體始終是較難上手，但用得好的話便可以對戰局造成決定性影響。

一閃就是型

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5. 沙薩比



坦克型機體，本身HP高之餘還有血量多達1400的盾牌；主武器散彈槍在近距離威力驚人、兩三發就能打倒對手。技能投擲戰斧雖然頗難命中但是有暈眩效果，打中就能補槍基程度上等同一擊殺。血量高、有盾加上近距離很強的散彈，令沙薩比不論搶據點還是守據回都十分優秀；而且它還有類似Apex Legends尋血犬的掃瞄索敵，就算自己未能拉近距離都有一定程度的支援能力。綜合性能十分優秀的強勢機體，練定沒壞處。

散彈槍威力驚人

6. 密達斯（梅塔斯）



支援型機體，亮點是彈數無限的回復電纜能幫隊友源源不絕回復HP、以及能遠距離復活中破隊友的能力。主武器雙槍火力不算差但有效射程短，除非射術很好能準確爆頭，否則對槍的話沒有特別優勢，不過好處是即使跳起或懸浮時射擊仍能維持準確度。技能設置炮台的傷害也不高，不過作為干擾和支援已是十分足夠。還有一個亮點是可以變MA，變MA能一下子搶佔制高點，也能在混戰時飛上天爭取生存時間或吸引火力來持續為隊友回血。

大絕能強化一個隊友、提升其傷害和防禦力，用得好的話可以配合其他機的大絕如Pale Rider的Hades系統使用、使其在短時間成為超強戰力，但相對地大絕效果完全依靠隊友，如果隊友一下子就被擊落就等如浪費一個大絕。整體而言作為支援機的性能是十分優勢只是自身血少且火力不算高、因此用密達斯時應盡量做到支援機的本份、以支援隊友為優先而不是自己衝上去進攻。

不單能替隊友回血，也可以遠距修復中破的僚機

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7. GM Sniper II（吉姆狙擊手II）



就是狙擊手，主武器爆頭能打出1100傷害、可一擊打倒大部份機體；技能Jump Pad用途多元化，能用來搶制高點、強攻據點或是逃命都可以；另一技能火神炮則作為被埋身時的最後手段。大絕是廣域雷達，效果不差但並不是一使出就能馬上撼動戰局的類型。整部機體都是圍繞其狙擊槍，只是狙擊槍並不易用，用得好固然十分可怕但相對也較難上手。

one shot one kill

8. 亞席瑪



暱稱漢堡包，主武器性能優秀，三連發光束步槍，沒有開鏡射擊但是準繩度和彈速都接近hit scan級數，而且沒有後座力可言，除了DPS稍低之外是超強的主武器；而取代開鏡的右鍵蓄力射擊威力不高但有效射程遠，可作為尾刀之用，也可夾在主武器兩次三連發中間使用來提升輸出。技能燃燒彈威力和範圍都不俗，佔據點時有不錯的效果。

但最大亮點還是要數其MA模式：變成MA後會強制向前飛行，可以左右轉彎及爬升；期間可以使用主武器，也能使用燃燒彈但使用時會立刻變回人型。MA模式可說是有無限妙用，可以一下子登上制高點，也可以爬升至半空變回人型時按實跳躍鍵，就能在一定時間浮空；一般機體在跳躍、浮空時武器準繩度都會大為下降，但漢堡包那支準得離譜的光槍就沒有這個問題，在半空都可準確擊中敵人。又可以變MA丟燃燒彈變成轟炸機，有大絕時也可以變MA強行突擊拉近距離再開大絕，再不然也可以單純用來趕路。真正是有無限妙用，只要MA和主武器用得好便會十分強力。

半空懸浮都超準的漢堡包。

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9. 大魔（德姆騎兵）



主武器是火箭炮，爆風範圍頗大惟傷害不高，主要是就算彈頭連爆風命中也只有320傷害，如果對面是1000血的機體就需要4發才能打倒，1V1而言是非常不利。不過至少右鍵射擊射程準度都不錯，全彈命中的話傷害也不低，可作補刀之用。技能是放地雷，可以放三個，但是引爆範圍和傷害都不高，守據點時或者能有一定用途。另一個技能是為隊友上盾，但是盾量不多又會隨時間快速消減，不算太好用。目前而言感覺有點弱勢的機體，有待高手開發。

光束攻擊威力不錯，但如果被埋身時一個光束打不倒敵人的話就極危險了

10. Turn A高達（逆A鋼彈）



各方面有些微妙的機體，主武器準繩度不錯惟傷害不高對槍沒優勢；開鏡時會變成蓄力射擊，蓄滿的話能有很好的傷害（爆頭465、機身310）但會一下扣兩發子彈，而彈閘只得10發即是只能打5發蓄力，常常發生差一發就能擊倒對方但是無彈的情況。技能奈米塗層幫自己回血，效果不錯但CD 20秒感覺稍長；另一技能巴投很好玩但是不易命中，傷害也不高。

大絕月光蝶是亮點，效果是範圍攻擊而且可以穿牆，把握到機會的話有機會一波帶走幾部敵機；只是月光蝶雖然強但是充能時間也很長，一局通常只能出到一兩次。目前而言感覺有些微妙、不是不能用但總是略嫌不足的感覺，如果之後改強技能CD和彈數的話會是強機體。

月光蝶であるッ！！

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11. 太空坦克（鋼坦克）



亮點主武器機槍有自瞄效果，雖然威力很低，但只要在對方在瞄準框內就會自動命中、而且能一口氣攻擊複數敵機；開鏡的話則能稍為提升火力集中攻擊一部敵機。技能加農炮彈速慢範圍也不大，性能不算特別好，不過在被巴巴托斯等機體逼埋身時迎擊往往有奇效。另一技能突進主要用來趕路，或是快速派生擒抱攻擊擊退敵人。

大絕是射出可操控的核戰機、按攻擊鍵自爆，自爆威力高達1500是一擊必殺的級數，當對方多人龜在據點之內時有機會一波全部帶走。整體而言是陣地戰十分強的機體，而且因為自瞄也較為易用，對新手十分友好。

主武器雖然火力低，但有自瞄而且能同時射擊多部敵機

12. 吉姆



防禦型的機體，主武器性能一般，但亮點是能按右鍵邊架盾邊射擊；技能是搖控燃燒彈，設置後能自己搖控引爆，稍為難用但是威力非常高。另一技能擊退則能有效反制巴巴托斯等突擊型機體。最後一個技能回復手榴彈回復量不俗，既可以隔遠丟給隊友，也不像夾艙會被敵人打爆；有需要時也能丟在自己腳底為自己補血。

大絕是設施自動追蹤無人機，同樣是防守陣地的利器。整體而言是陣地支援和偏防守向的機體，本身不是能大殺三方的主攻手，但用得好的話尤其在防守時能為隊伍作出重大貢獻。

低調地有用的吉姆

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