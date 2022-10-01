寵物小精靈羊毛氈針戳後變怪物小精靈　網友紛紛貼上爆笑失敗作

近日Pokemon官方推出了一款以Pokemon角色們為主題的羊毛氈材料包，療癒又可愛的外型，加上手作性質的娛樂效果，受到了日本粉絲們的歡迎。



不料一名日本網友在購買「百變怪」造型的羊毛氈材料包後，由於不擅長羊毛氈針戳，而做出了一隻奇醜無比的百變怪，該網友將其張貼在 Twitter 上後，引發大家的爆笑，吸引超過 50 萬名網友朝聖按讚。

▼▼▼寵物小精靈？怪物小精靈？▼▼▼

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就決定是你了，百變⋯⋯怪？

依照官方公佈的圖片來說，做出的成品會是一隻可愛的百變怪，且難度只有一顆星，再怎麼手笨應該都不會難看到哪去，不料該名日本網友卻端出了一隻讓人滿頭問號的成品，雖然說百變怪本身可以變身成各式各樣的Pokemon，但這究竟是什麼難以解釋的神秘生物，連本人都困惑大喊：「這是什麼！」，實在是太好笑了！

其他網友貼上驚恐表情版皮皮表示：「我有一樣的感覺⋯⋯」

除了這隻百變怪外，一位網友也在底下留言自己做出來的「皮皮」，並表示：「我有一樣的感覺。」，雖然這隻皮皮的外型還算可以辨認，但怪異又驚恐的表情也非常搞笑，竟然比原本的皮皮還討喜是怎麼回事。不過也不是所有人的作品都如此淒慘，有名網友竟利用高超的針戳技術，把「百變怪」做成了超萌的「呆呆獸」，看來門外漢還是別輕易嘗試的好⋯⋯。

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