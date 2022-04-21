三星x寶可夢合作　韓國將推出Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition

以往三星手機不乏與各大品牌聯動推出別注版手機，但就主要面向時尚市場。想不到韓國三星官網忽然上架與知名遊戲 IP《精靈寶可夢（寵物小精靈）》合作的網頁活動倒數，並預告將推揭蓋式摺屏手機 Galaxy Z Flip3 的 Pokemon Edition 別注版。



根據韓國三星官網顯示的倒計時，廠方似乎將於本週末正式在當地推出揭蓋式摺屏手機 Galaxy Z Flip3 的 Pokemon Edition 別注版，並展示了裝置的包裝及隨附配件。相片中可以看到其用上大型禮盒包裝，除 Z Flip3 手機本體外，尚提供可更換外觀的比卡超手機殼連手環、比卡超匙扣、精靈球外觀手機座、Pokemon 便攜袋及精美小精靈貼紙等。

三星會推出Galaxy Z Flip3 的 Pokemon Edition 別注版，應會吸引不少粉絲留意。

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據透露 Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition 或將預載《精靈寶可夢》主題、壁紙及聲效，現階段尚未公佈手機詳細配置及價格。現時已在港銷售的 Z Flip3，配備 Snapdragon 888 晶片組，畫面採用 6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，跟機背 1.8 吋 260 x 512 解像度副屏，擁有雙 1,200 萬像 OIS 主鏡跟廣角鏡，內置 3,300mAh 電池等規格。現時未知 Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition 會否在港推出。

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