海賊王公認性轉？女體化托拉法爾加．羅登場　網民：尾田老師很懂

超人氣漫畫《海賊王（台譯：航海王）》是日本漫畫家 尾田榮一郎 的作品，連載數十年至今，人氣居高不下，官方更在昨日宣布於 8 月上映的劇場版《 ONE PIECE FILM RED 》的票房正式突破 170 億日幣的大關。



而近期有網友發現，由集英社發行的《週刊少年Jump》於 16 日推出最新一期 2022 年 46 號，連載內容中因短暫出現了「女體化」版本的人氣角色 托拉法爾加．羅，瞬間在twitter上引起熱烈討論。

羅的女體化身材傲人，網民暴動：還以為是同人創作。🔻🔻🔻

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女體化可愛過頭 網友：尾田老師很懂粉絲

《海賊王》最新一期的內容闡述紅心海賊團與黑鬍子海賊團發生了衝突，黑鬍子海賊團的船醫「死神」毒Q 使用了自己的「病病果實」能力，讓羅一行人都得到了「變女病」，性轉後的羅擁有傲人的身材與可愛的臉蛋，帶有一絲絲的傲嬌，雖然這個畫面只出現了一下下，但立刻引來網友的熱烈討論，twitter上也出現「女体化ロー （女體化羅）」及「ローの女体化（羅的女體化」等等的趨勢關鍵字。其實尾田早在單行本 72 集 SBS 中畫過許多角色的性轉，其中一個就是羅，只是出現在本篇中還是會讓粉絲很驚喜啊！

官方已認證？網挖出早期非公認系列 I.R.O 公仔

其實 BANDAI（萬代）在多年前曾推出過非官方認證 I.R.O（Informal Request ONE PIECE）的女體化「托拉法爾加．羅」的公仔，除了保留羅原有的刺青外，雙手也塗上了鮮豔的紅色指甲油，胸口敞開露出傲人的身材，如今女體化的羅出現在了本篇，這也算是被官方認證了吧？（笑）由於羅在動畫中的聲優為 神谷浩史，不少網友也期待在動畫中聽到 神谷浩史 的女聲，也有網友表示希望能在本篇看到更多角色的性轉，紛紛大喊：「毒 Q，我的超人」、「謝謝毒 Q、讚嘆毒 Q！」

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