重製版《浪客劍心》將於明年播出　第一彈PV以及全新聲優陣容公布

近日《浪客劍心》宣佈再動畫化並預定明年推出，令到不少讀者都歡喜和震驚。今次官方同時宣佈了男女主角的聲優，所以令到不少讀者和看過舊版動畫的觀眾熱討。



《浪客劍心》全新動畫是以原作漫畫第一話起，透過新技術再構造製作，並由原作者和月伸宏親自監修劇本與角色設計，稱把連載超過30年的經典名作以全新方式帶給觀眾。

《浪客劍心》動畫重製版將於明年播出，全新聲優陣容會否更吸引傳神？

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新版《浪客劍心》由齊藤壯馬聲演緋村劍心，高橋李依聲演神谷薰，引起了不少讀者觀眾網民熱討。因為主角緋村劍心本身由女性聲優涼風真世來配音，可以說習慣了劍心的印象。如今新版動畫卻宣布要換成男性聲優齊藤壯馬，就讓不少粉絲們感到驚訝與惋惜。

同時，今次亦引起了不少日本網民指由女性聲優配男性青少年角色的情況在從前十分常見，在近年似乎大大減少，讓熱愛青少年聲音的動畫觀眾感到相當可惜。近期除了長編作品之外，令人想到的深刻角色都只有《咒術迴戰》乙骨憂太由緒方惠美聲演。

另外，不知道今次《浪客劍心》會否有北海道編呢？

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