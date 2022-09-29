美國低成本《一拳超人》手遊廣告？ 尷尬宣傳內容讓人不忍直視
撰文：COOL潮流生活網
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由日本漫畫家 ONE 所創作的人氣動漫《一拳超人》，前陣子宣佈了將開拍真人版電影的消息，並由《玩命關頭》系列導演 林詣彬 執導，讓粉絲們都感到期待無比，也非常好奇主角「埼玉」真人化後究竟會是什麼模樣。
沒想到在近日美國推出的《一拳超人：最強之男》（One Punch Man: The Strongest）手遊廣告中，竟然搶先實現了真人化，只不過廣告的內容與拍攝水準都相當糟糕，但也因此獲得了網友們的熱烈討論（吐槽）。
低成本《一拳超人》手遊廣告，看過保證難忘！
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廣告中，飾演 埼玉 的演員邁著自信的步伐走入一家餐廳中，接著開始了一段毫無節奏可言的廣告詞饒舌，身旁的顧客與服務生也跟著音樂起舞，還不時大喊著：「一拳超人！」廣告整體有種說不上來的尷尬感，令人想吐槽卻又無從下嘴的角色扮演、莫名其妙的場景，以及花鼠明星俱樂部（台譯：鼠來寶）式的饒舌，妥妥的一股廢片氣勢，讓人懷疑這廣告到底怎麼通過的？不過，除了「埼玉篇」外，還有另一則「龍卷篇」，內容也是如出一徹的迷惑。
當爛到一個極致，就變成了神作？
不過正因為這像是來鬧般的廣告內容，成功的吸引了大家的注意力，網友們紛紛表示：「雖然很蠢，但越看越好笑！」、「笑死，這到底是什麼？」、「不知不覺看了 10 遍⋯⋯。」。也有人表示這很符合 埼玉 的精神，只要有人給他錢，他就會像廣告裡這樣演出。不知道是廠商有意為之，還是真的為了省成本才這樣拍，總之可以說是完全達到了宣傳效果，已經可以預見會有大量迷因產生了⋯⋯。
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