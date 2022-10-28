《鬥陣特攻 2》上市10天玩家人數破2500萬　強大吸引力原因何在？

動視暴雪於 10 月 5 日推出的免費射擊遊戲《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2），雖然被大家嫌棄只是《鬥陣特攻》的擴充版，加上剛推出就遭到大量 DDoS 攻擊，導致伺服器崩潰，陷入玩家連登入都必須排隊到天荒地老的混亂局面，這開局可以說是糟糕透頂。可儘管如此，《鬥陣特攻 2》還是收穫了相當可觀的人氣，上市 10 天就已經吸引了超過 2500 萬名玩家加入，果然大家都是口嫌體正直，誰會不愛免費的遊戲呢？



暴雪表示《鬥陣特攻 2》玩家人數遠超《鬥陣特攻》！

《鬥陣特攻 2》於官方推特帳號發文表示，至 10 月 15 日為止，已經有超過 2500 萬名玩家加入遊戲，且每日最高在線人數是上一代作品《鬥陣特攻》的 3 倍。從商業角度上，這把操作已經可說是相當成功，只不過當年《鬥陣特攻》剛出世時，也是如此盛況，希望暴雪能從前作的失敗中吸取教訓，別再把好不容易回流的人氣搞砸啦！

▼▼▼看來免費遊戲最吸引～▼▼▼

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縱使《鬥陣特攻 2》吸引了大量玩家前來遊玩，但目前遊戲內的連線品質還是不夠穩定（暴雪的老毛病），加上遊戲內數不勝數的 Bug，以及依舊是用腳做平衡的角色強度，讓人對於製作團隊的用心程度深感懷疑。雖然暴雪目前正積極地處理問題當中，也對玩家做出相對應的補償，但若未來還是如此情況，恐怕會重蹈《鬥陣特攻》的覆轍，並且有可能過氣的更快⋯⋯。

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