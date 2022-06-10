Diablo Immortal暗黑破壞神永生不朽玩家給0.5分　滿等滿裝要86萬

動視暴雪在 2018 年底宣布將推出《暗黑破壞神》系列手遊《暗黑破壞神：永生不朽（DIABLO IMMORTAL）》後，該遊戲便成為了大家極為關注的項目之一，在歷經了將近三年半的等待時間，《暗黑破壞神：永生不朽》終於在日前正式於部份國家推出。



台灣及香港的玩家則須等到 6 月 23 日才能玩到遊戲，在經由這些天國外網友們的體驗後，《暗黑破壞神：永生不朽》在國外評分網站 Metacritic 上的使用者評分，竟然僅獲得了 0.5 的超低分（2022年6月10日更新分數，原文為0.7分），並且有不斷下降的趨勢，這遊戲是要直接宣告死亡了嗎？

國外YouTuber估計，如要在《暗黑破壞神：永生不朽（Diablo Immortal）》升到滿等滿裝，大約要11萬美元。

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《暗黑破壞神：永生不朽》恐為該系列最爛之作！

《暗黑破壞神：永生不朽》作為繼 2012 年的《暗黑破壞神 3》後，睽違十年的新作品，雖然在推出前被嫌棄個半死，但玩家們想必都非常期待這款經典的角色扮演遊戲新作，剛上架下載量就直衝各地排行榜前頭，儘管頂著無敵的前作光環，還是無法拯救玩家對於這款遊戲的失望，除了遊戲內容不夠驚艷外，裡面對於課金玩家與非課金玩家的嚴重區別對待，更讓大家感到心如死灰，但能在 Metacritic 上得到如此低的分數，也真是不是普通的爛，更令人訝異的是，旁邊的媒體評分竟然有 81⋯⋯（但目前也只有 6 家評分而已）

免費玩家得花 10 年才能追上付費玩家現在的進度！

在經過國外許多玩家們的實測後發現，付費玩家隨便打怪傳奇道具掉滿地，而免費玩家打到死還不一定有，經由玩家統計，發現角色升到滿級需要花費 5 萬美金（約 39 萬港元），若要將戰力裝備等達到最高級，則需要 11 萬美金（約 86 萬港元），若是免費玩家想要在當前版本獲得最強武力裝備，粗略估計得花上 10 年的時間，這還不包括未來遊戲改版或新增了新的強化功能等，雖說遊戲本身做的還不錯，但誇張的 Pay to Win（P2W）機制還是造成了玩家們的強烈反感。

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