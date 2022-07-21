《APEX 英雄》玩家作弊被封號　私訊官方求饒：我可用這資料來換

《APEX 英雄》在今年 1 月初時，被發現有眾多玩家利用遊戲內的漏洞，主要都是針對遊戲內的競技場模式，其一為利用漏洞進入低分段玩家的匹配比賽中進行虐殺拿分，再者是 6 位互相認識的玩家，在關閉跨平台遊玩後，利用配對機制的漏洞來洗分，輕鬆達到競技場的頂獵階級。《APEX 英雄》被封鎖玩家利用 instagram 私訊安保成員求情！



官方當然不會坐視不管，馬上出動安保團隊「HIDEOUTS」捕捉這些作弊玩家。而近日發布的新一批封鎖名單中，卻有位玩家不甘被封鎖，竟天真的向安保團隊成員私訊求情，令人感到啼笑皆非。

《APEX 英雄》作弊玩家向官方求情，竟然指可以出賣這些資料以換回自己帳號。

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Respawn 網路安保團隊成員 Conor Ford 於 15 日時 Twitter 宣布了最新的封鎖名單，其被封鎖帳號皆為在競技場中使用漏洞作弊的玩家，且各遊戲平台都有，總共高達 1307 人。其中有位玩家透過 instagram 向 Conor Ford 私訊，希望能夠早日解除他的禁令，Conor Ford 在收到後馬上截圖轉發到網上，並附註：「這是我收到過最喜歡的私訊！」。

該玩家表示：「我願意用超過 50 個作弊者名單作為交易拿回帳號！」

該名玩家向 Conor Ford 表示：「嗨，Hideouts，我知道你可能不會看到這個，我在競技場作弊帳號被封鎖了，但我可以抖出超過 50 個作弊者，如果你看到的話，我想跟你做個交易，用這些名單讓我跟我朋友的帳號回來，拜託了，我真的很想要快點玩遊戲！」，不料此交易並未被接受，還被拿來當作網路笑柄，只希望這些作弊仔們好好反省，別再作弊啦！

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