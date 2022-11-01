Coser 神還原動畫《鏈鋸人》鏈鋸惡魔震撼全場　製作影片大公開

由 藤本樹 同名原著改編，MAPPA 全額出資製作的動畫《鏈鋸人》，剛開播便掀起了網友間的猛烈討論，可說是現象級的動漫作品之一了。而隨著動漫人氣的水漲船高，自然也成為了大家 Cosplay 的熱門題材，近日一名神人於菲律賓動漫展中 Cosplay 成《鏈鋸人》中男主角淀治的「鏈鋸惡魔」型態，更是引起了超高關注度，於Twitter上的影片在短短 3 日內就飆破了 1360 萬人次觀看。



超神還原「鏈鋸惡魔」，宛如從《鏈鋸人》中走出！

該位名為 Juries Kean 的專業 Coser，於近日舉辦的菲律賓動漫展中 Cosplay 成「鏈鋸惡魔」，不論是頭盔，還是身上的血漬，都完美還原劇中角色造型，頭上的電鋸甚至還能像動畫裡那樣瘋狂轉動，不僅如此，還會不時地從頭頂冒出陣陣白煙，這樣精緻又用心的裝扮，被一位名為 Pochita 的網友紀錄並上傳至Twitter，很快的影片就爆紅，瞬間吸引了大批網友前來朝聖。

▼▼▼Coser神還原《鏈鋸人》鏈鋸惡魔！▼▼▼

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對於他是如何打造這身裝扮的，想必大家都感到相當好奇，Juries Kean 也於本人的 Youtube 頻道上，大方分享了自己製作「鏈鋸惡魔頭盔」的詳細過程，並提供了完整的製作材料給大家，喜歡的網友們可以跟著做看看，同時 Juries Kean 表示這是他的首支 Cosplay 手作影片。只能說不愧是大師出手，第一次出馬就獲得如此高的討論度，期待他日後帶來更多令人驚嘆的 Cosplay！

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