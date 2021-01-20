撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-20 09:28

CAPCOM將於1月22日放送「Resident Evil Showcase」直播節目，上週釋出30秒短預告，剪進不少未上市新作《生化危機8：村莊》（BioHazard 8 / Resident Evil Village ）的最新畫面，其中出現一名異常高大的女吸血鬼讓網路為之瘋狂，公開不久後就出現許多同人創作，連Cosplay都有了。

這名女吸血鬼面帶笑容、穿著華貴，就是下圖這一幕擄獲不少人芳心。最特別的是，她身高異常的高，旁邊兩個僕從看起來都只有她的一半身高。

雖然這也有可能是「鴿子怎麼那麼大」的透視錯覺，但影片其中一幕刻意剪進她彎腰進房門的畫面，顯示她是貨真價實地高大。因而引發網路討論，大部分也都以她的身高來當哏。▼▼▼

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當然因為胸前偉大，加上俯視加持，也是玩家熱烈討論的點。不僅如此更引起玩家的受虐心，以恐怖遊戲著稱的生化危機，看到殭屍鬼怪當然是馬上落跑，但現在反而是許多玩家希望她能來追逐自己…

只能說看看網路對我們做了什麼，遊戲還沒上市大家僅靠想像力就能把話題吵得火熱朝天。

但官方可是認真的，在1月22日早上六點在CAPCOM官方YouTube將播放生化危機情報節目，將有《生化危機8》更多的內容跟實機遊玩畫面，也會帶來生化危機25週年的新消息。有興趣的玩家屆時可以關注CAPCOM的YT頻道。

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