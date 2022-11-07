冨樫義博展開幕　人氣動漫作者親繪插圖祝賀　海賊王ｘ獵人無違和

為紀念創作出《HUNTER×HUNTER 獵人》、《幽遊白書》等暢銷作品的漫畫家 冨樫義博 出道 35 週年而舉辦的「冨樫義博展 -PUZZLE-」，已於日前（28 日）盛大展開。對於動漫界來說，這可是一等一的大事，《ONE PIECE 海賊王》作者 尾田榮一郎、《鬼滅之刃》作者 吾峠呼世晴、《咒術迴戰》作者 芥見下下、《東京喰種》作者 石田翠、《JoJo 的奇妙冒險》作者 荒木飛呂彥 等人也特地繪製插圖表示慶祝，不愧是 冨樫義博，這祝賀陣仗也太強大了吧！



漫畫界大佬各顯身手為冨樫義博獻上祝福！

這些大佬級的祝賀圖，不僅表達了對於 冨樫義博 作品的喜愛，並同時展現了各種風格獨具的畫風。像是由《ONE PIECE 海賊王》尾田榮一郎 所繪製的紀念圖，簡直滿滿的海賊味，而 芥見下下 筆下的 畢索加 與 柏古諾特，更是讓人一下子就魂穿《咒術迴戰》，這風格莫名的適合啊！荒木飛呂彥 則選擇用《幽遊白書》中的 幽助 來表達心意，但不管是表情還是動作，都徹底的 JoJo 化，實在是太帶感了，根本不用簽名都知道是誰畫的！

▼▼▼冨樫義博展開幕！人氣動漫作者紛紛繪圖祝賀～▼▼▼

+ 11

《東京喰種》作者 石田翠 除了獻上一張集結 冨樫義博 旗下經典作品的親繪插圖外，更是帶來了一張有如藝術品般的 畢索加 個人畫像，看來對畢索加是真愛無誤了（兩張都是以西索為主角）！而曾表示過是自己是《獵人》鐵粉的 吾峠呼世晴，用幾乎與 冨樫義博 雷同的畫風還原了 小滴 跟 瑪奇，跟《鬼滅之刃》漫畫中潦草的畫功相比，簡直判若兩人（誤）！話說這些大師們也太愛畫幻影旅團的成員了吧，只能說反派魅力果然還是比較強。

延伸閱讀：日本辦冨樫義博出道35週年展 除作品原稿、概念圖外更有周邊販賣

+ 23

延伸閱讀：

這狗是什麼品種？《鏈鋸人》推出寶特瓶「波奇塔瓶蓋」讓你喝水、喝飲料都會汪汪叫！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】