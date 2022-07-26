全職獵人HUNTER×HUNTER新進度草稿完成　古勒比加終於可以下船？

經典少年漫畫《HUNTER×HUNTER 全職獵人》的作者 冨樫義博，由於腰痛無法順利作畫，導致漫畫停刊了將近 4 年的時間。



正當粉絲們對於《HUNTER×HUNTER 全職獵人》的連載再開感到絕望之際，冨樫義博 卻無預警的創建了 Twitter 帳號，並從 5 月底開始每天更新草稿進度，終於在昨日（25 日）完成了新進度的草稿最後 1 頁，令粉絲們感到相當雀躍，並紛紛湧入該則貼文留言朝聖！

這次《HUNTER×HUNTER 全職獵人》的草稿來到這個位置，並看到大家期待已久的他！

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冨樫義博 發布《HUNTER×HUNTER 全職獵人》新進度最後 1 頁！

依照 冨樫義博 的習慣，每話的頁數會控制在 19 頁，且完成 10 話後才會釋出，在最早的貼文中，冨樫義博 表示：「還剩 4 話。」，依照每日 冨樫義博 的草稿更新圖計算，今日（25 日）釋出的圖片，正為 4 話中的最後 1 頁，這無疑代表著《HUNTER×HUNTER 全職獵人》即將在暌違近 4 年後，終於迎來了新進度，怎麼有種想哭的感覺⋯⋯。

古勒比加（台譯：酷拉皮卡）驚喜現身，網友：「這到底是下船沒？」

當然，大家最關心的莫過於 古勒比加 究竟會不會在最新的進度中，順利下船抵達黑暗大陸，雖然 冨樫義博 沒有正面給出回應，但在新進度的最後 1 頁中，停在了 古勒比加 的對話框上，這是自草稿更新以來，難得出現的角色正臉，只不過該畫面中，並沒有出現明確的背景，因此無法確定 古勒比加 的確切位置，看來只能等到漫畫正式釋出，才能知道答案了，大家到時記得且看且珍惜，誰知道下一次更新還要不要等 4 年⋯⋯（細思極恐）。

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