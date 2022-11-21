《Final Fantasy XVI》遊戲開發進度達95% 製作人保證絕不延期
撰文：COOL潮流生活網
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由 SQUARE ENIX 開發的人氣角色扮演遊戲《Final Fantasy》系列，繼上個月釋出了最新作品《Final Fantasy XVI》的宣傳片「AMBITION」後，製作團隊也於近日接受了各大媒體的訪問，其中透露了遊戲已經即將開發完成，基本上不會再發生延期的情況，最晚應該在明年夏季以前就會正式發表遊戲，並將由 PlayStaion 5 獨佔半年！
製作人吉田直樹表示《Final Fantasy XVI》遊戲開發進度已達九成五
由於受到新冠疫情影響，《Final Fantasy XVI》製作進度不斷受到推遲，製作人吉田直樹也因此不斷出面道歉，然而在近日的媒體訪談中，吉田直樹終於有信心地說道：「目前遊戲進度完成到九成五的階段，已經可以讓人從頭玩到結局了，因此應該不會再延期上市。」，並表示預計在年底前會再推出一支宣傳片，屆時很有機會發表正式的發售時間，同時也向大家保證絕對不會超過明年夏天。
▼▼▼《Final Fantasy XVI》令人期待！▼▼▼
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《Final Fantasy XVI》的故事會有如「過山車」般充滿刺激
至於《Final Fantasy XVI》的遊戲玩法與角色介紹等詳細內容，吉田直樹 表示希望等到接近遊戲發售日時再向玩家們公開，之所以如此，是因為如果一點一點的將情報釋出，會讓大家有種已經玩過遊戲的感覺，這樣做能讓玩家對遊戲保有一定程度的興趣以及好奇心。同時開發團隊也說道，遊戲的敘事會有如「過山車」般，緩慢地向上堆疊，再緊接著刺激驚險的急遽轉折，希望大家能好好享受遊戲所帶來的樂趣！
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