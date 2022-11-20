貓咪遊戲《Stray》入圍2022遊戲大獎　與多項大作齊名惹網民不滿

遊戲屆的年度盛會「遊戲大獎 2022」（The Game Awards 2022），即將於 12 月 9 日舉行，官方也於近日公開了各項入圍名單，其中最受人關注的莫過於年度最佳遊戲的入圍者，不出大家所料，《艾爾登法環 Elden Ring》與《戰神：諸神黃昏》這兩款大作都在名單內，其餘還有《瘟疫傳說：安魂曲 A Plague Tale: Requiem》、《異度神劍 3 》與《地平線：西域禁地》。最令人驚喜的是，以可以操縱可愛貓咪作為主角，走紅的冒險解謎遊戲《Stray》也在入圍名單中，不過這也讓許多網友感到不滿，認為以《Stray》的製作水準，不配與這些大作一同競爭，引起了許多討論與爭議。



《Stray》利用新奇的貓貓視角，成功擄獲玩家的芳心

《Stray》（浪貓）是一款由法國獨立遊戲開發團隊 BlueTwelve 工作室開發的第三人稱冒險遊戲，玩家在遊戲中扮演一隻誤入了一個機器人居住的城市的橘貓，與地圖中的角色、物品和場景進行互動和解謎，最終找回自己失散的家人，回到自己的家庭。正因為是以貓咪的視角出發，遊戲中融入的許多貓咪獨有的特性，不僅令人在遊玩時感到新奇，還會因為貓咪可愛的動作而融化，這也讓這款遊戲成為了爆款作品。

▼▼▼《Stray》入圍遊戲大獎惹熱議▼▼▼

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網友對於《Stray》入圍遊戲大獎感到質疑，遊戲發行商幽默回覆獲好評

在最佳年度遊戲的入圍名單公開後，許多網友對於《Stray》上榜感到質疑，認為相較其他 3A 級大作來說，《Stray》除了以貓咪的視角與可愛作為噱頭外，遊戲性過於單調，甚至有偏激的網友，直接到 TGA 的官方 Twitter 帳號下留言：「要是《Stray》得獎，我會對整個電玩產業感到失望！」，該留言也被《Stray》的發行商 Annapurna Interactive 看到，不過他們似乎對此不以為意，反而幽默的回覆了一張貓咪舔胯下的 GIF 圖，可以說是非常大氣了。

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