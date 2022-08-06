遊戲開發者抱怨程式碼過份膨脹引致浪費　怒批：99%內容都是垃圾

作為一名從事獨立遊戲設計和程式業務的開發者，克里夫斯基（Cliffski）在一篇文章中吐槽道 —— 這年頭的「程式碼膨脹」，已經到了令人髮指的地步。



▼▼▼即睇Cliffski對程式碼誇張膨脹有何看法▼▼▼

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他以自己常使用的一個雲端備份服務為例來說明，這個由某個大公司提供的雲端備份工具，基本上提供的服務就是指向本地端硬碟上的一個資料夾，然後把內容複製到一個遠端伺服器上。而上傳到伺服器時，大公司可能需要做一些與資料庫管理有關的事情，例如給這一堆上傳的檔案分配一個名稱，並驗證誰下載了它。

「這是一家大公司，所以他們有大的程式，而且可能經常被駭客攻擊，所以需要一些安全保障，也需要一些驗證，以確保在我上傳和他們接收檔之間沒有被篡改過。我明白這一點。」他表示。「但基本上這個程度的目的就是列舉一些文件，讀取它們，上傳它們，然後關閉連接，並提供一個日誌檔，說明是否成功，如果不成功，出了什麼問題。事實上，我自己也從頭開始寫過這樣的程式碼，使用wininet API和伺服器上的php與MySQL資料庫對話。與企業級的東西相比，我的東西可能沒有那麼強大，但它確實可以做到。」

不過他表示，今天他所使用的這個大公司提供的上傳工具，檔案大小共有230MB，裡頭有2700個不同的檔案，就為了管理這個過程。

他表示這說明了現在的應用程式，已經超越了「臃腫」可以形容的程度，程式檔案的膨脹已經變成「完全的、徹底的、明顯的荒謬和瘋狂」。

一個普通的程式設計師都可以編寫一個同樣功能的程式，它的程式碼量小到只有這個應用程式的 1/20，足以將文件安全、快速地上傳到伺服器。甚至可以是一個單獨的 .exe 可執行文件，無需成百上千的動態鏈接庫（DLL）。

不僅可行，而且簡單、可靠、高效、易於調試。只需稍微努力那麼一下，它就會起到切實的作用。

那麼，現在的程式碼為什麼會變得這麼大而臃腫呢？

「我見過不少程式員在幹這種爛活，我知曉這種情況是怎麼發生的。」他表示，越來越多程式設計師不去研究通過底層的高效程式碼來完成工作，且許多人甚至從未寫過所謂的好程式碼。很多人往往就是引用DLL函式庫，需要什麼就去找什麼。

「我可以斷言，在你的電腦中許多應用程式，99.9%的程式碼是絕對無用的，甚至從來沒有被執行過。它只是在那裡，在一套多達65個檔案的DLL函式庫中，這只是因為某個程式設計師想做一些微不足道的事情，比如保存一個點陣圖，但他們不想從底層來寫這個程式，所以他們導入了一整桶臃腫的垃圾來實現它。」

舉個例子，當年一個僅 64Kb 的《Elite》遊戲，就包含了龐大的星系、3D 太空戰鬥、職業發展系統、交易、以及數千顆可供探索的行星。

誠然，現如今電腦速度已經快到可以忽略程式的臃腫。但是在你使用電腦時，正在懷疑自己到底有沒有點下去按鈕的這半秒鐘時間裡，頻率動輒數 GHz 的處理器世界裡，早已過去了數十億年。我們浪費了個人計算機 99% 的算力和能耗，就為了這些垃圾程式。

想像一下，在你急著想要在檔案總管中快速搜尋某個檔案的時候，工作管理員卻在那搞一堆廢話，如果你查一下後台，竟有102 個程序在忙碌著，天知道他們在幹什麼！

或許正因如此，我們才在幾乎沒有幹任何事情的情況下，你發現你去年才買的機器，今年就「老了」。

你甚至需要每年都換一部新手機、新電視，以執行那些臃腫不堪的串流媒體 App —— 只因為它們依賴執行的程式碼是如此糟糕！

他表示他非常懷念過去程式的黃金時代，程式員們對記憶體和 CPU 的限制瞭如指掌。如今，我們已經被迫生活在了一個效率極其低下、但浪費又如此誇張的泥潭裡。

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