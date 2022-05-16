Elon Musk也玩《艾爾登法環》　Twitter分享遊戲心得：走敏智流派

由 FromSoftware 開發的動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》，發售後的亮眼成績簡直可以預訂今年最強神作了，瘋狂吸引四面八方的玩家前來遊玩。



而近日以 440 億美元天價式收購 Twitter 的史上最狂企業家伊隆馬斯克（Elon Musk），同時身為遊戲愛好者的他，不只一次公開談論遊戲話題，他當然不會錯過《艾爾登法環》這款魅力超群的作品，並於日前在 Twitter 上大方與網友分享遊玩心得！

Elon Musk在twitter上，大方地與網民分享遊玩《Elden Ring》心得。

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伊隆馬斯克（Elon Musk）在充滿《艾爾登法環》感覺的歷史建築物留言引網友關注！

事件的起因是由一個專門張貼關於世界上奇異歷史的帳號 ＠History Defined，分享了希沙姆宮「生命之樹」的照片後，引起了伊隆馬斯克（Elon Musk）的注意並留言：「有艾爾登法環的感覺！」，這便證明了他是《艾爾登法環》的粉絲之一，馬上就有好奇的網友詢問他在遊戲中的角色流派爲何，並表示自己很崇拜他的「智慧」，正苦惱怎麼玩法師。沒想到伊隆馬斯克（Elon Musk）竟然超親切地回覆了一長串留言，告訴網友自己是如何闖蕩《艾爾登法環》的殘酷世界。

伊隆馬斯克（Elon Musk）大方分享自己的遊戲心得！

伊隆馬斯克（Elon Musk）說明自己走的是智慧／敏捷流派，所以基本上是擁有武器基礎的法師。左手持盾，右手裝備刺劍和鉤爪可以隨時切換。盔甲從重型轉換成中型來增加移動速度或防禦。還提醒網友要經常更換護符，連續多次攻擊對於疊加屬性傷害的重要性等，如果真的打不過，記得使用召喚！認真又真誠的回覆令網友們好感度大增，並有許多人開玩笑說：「要是宮崎英高把遊戲設計的再難一些，馬斯克會不會一氣之下買下 FromSoftware，對他來說好像蠻簡單的？」。

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