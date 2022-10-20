Steam 節奏遊戲《Trombone Champ》 獲壓倒性好評　爆紅原因曝光

Trombone Champ（長號冠軍）是一款由美國獨立遊戲工作室 Holy Wow 所開發的節奏音樂遊戲，此款遊戲的玩法簡單且內容有趣，自 9 月 16 日在 Steam 上發售以來獲得多數玩家的壓倒性好評，玩家只要操縱滑鼠點擊正確的音符，便能演奏出各種名曲。



目前遊戲提供多首歌曲遊玩，其中包括國歌、古典樂、民謠等等，全部加起來約 20 多首歌，除此之外還能收集 50 張長號演奏家的卡片，是款任何人都能輕易上手的小遊戲。

▼▼▼《Trombone Champ》獲壓倒性好評▼▼▼

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一秒毀掉世界名曲 手抖走音樣樣來

雖說遊戲操作簡單，但要演奏的好聽可沒那麼容易，許多實況主入手後在遊玩過程都崩潰到不行！遊戲的其中一首歌曲為貝多芬的《第五號交響曲》，快速又複雜的音符一擁而上，玩到後面完全聽不出來是原曲，有部分海外網友戲稱：「再玩，貝多芬都要從墳墓裡爬出來罵人了。」一個手抖就會把樂曲演奏的四不像，也因這樣逗趣又紓壓的內容，才能在 Steam 上得到壓倒性好評。

魔性長號的走紅 2022 最有趣遊戲之一

這款遊戲為甚麼會突然爆紅呢？一切都是因為海外媒體「PC Gamer」的報導，讓這款原本默默無聞的獨立作品瞬間掀起一陣討論，在短短的幾週內就收穫了不少玩家的好評，只要動動手指就能摧毀世界名曲，堪稱是 2022 年最有趣的小遊戲，雖說遊戲的內容不是太過豐富，但魔性的玩法迅速就吸引不少玩家入手，目前在 Steam 上只要港幣 76 元，小編自己也在最近入手了此款遊戲，準備好摧殘世界名曲了！（奔）

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