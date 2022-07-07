Ubisoft即將關閉15款遊戲線上伺服器　就連部分DLC內容也不能玩

育碧（Ubisoft）近日宣布，將會於 9 月 1 日起關閉多達 15 款遊戲的線上伺服器，不再提供相關的網路服務。



其中就包含《刺客教條 II》、《刺客教條：兄弟會》、《極地戰嚎 3》等經典作品，但部分遊戲的單機 DLC 擴充內容，未來也將隨線上服務一起停用，不再提供玩家安裝與遊玩，因此引來眾多消費者強烈抗議。

點擊圖片了解Ubisoft即將關閉15 款遊戲的線上伺服器 。

+ 32

Ubisoft 在官方公告中指出，即將關閉線上伺服器的 15 款遊戲，分別為：

《大航海世紀 2070》

《刺客教條 II》

《刺客教條 III》

《刺客教條：兄弟會》

《刺客教條 III：自由使命 HD》

《刺客教條：啟示錄》

《極道車魂：舊金山》

《極地戰嚎 3》

《湯姆·克蘭西之火線獵殺：未來戰士》

《波斯王子：遺忘之沙》

《雷射超人傳奇》

《獵殺潛航 5：大西洋戰役》

《Space Junkies》

《縱橫諜海：黑名單》

《殭屍 U》

其中《刺客教條 III》與《極地戰嚎 3》重製版不受影響。



以上遊戲將會於 9 月 1 日之後，關閉所有與網際網路相關的功能，包含 PC 與 PS、Xbox等家用主機，換句話說，玩家將無法進行多人遊戲，或者存取必須透過線上服務才可以使用的功能，其中 VR 遊戲《Space Junkies》的影響最大，因為它本來就是線上遊戲，相當於未來將直接停止營運。

但是就玩家普遍認知而言，當遊戲發行後一段時間，隨著熱潮逐漸退去，線上模式人數也會隨之減少，因此官方關閉相關服務，節省伺服器資源算是可預料的情景。只不過，玩家卻沒料到部分遊戲也將因此無法存取當初花錢購買的單機 DLC 擴充內容。

根據 Ubisoft 公告，包含《刺客教條 III》、《刺客教條：兄弟會》、《刺客教條 III：自由使命 HD》、《極道車魂：舊金山》、《極地戰嚎 3》、《波斯王子：遺忘之沙》、《獵殺潛航 5：大西洋戰役》在內的 7 款作品，除了無法進行多人遊戲外，其 DLC 的下載、安裝與啟動，也將會於線上伺服器關閉後一併停用，引發玩家抗議。

截至目前為止，Ubisoft 尚未對此做出相關回應，但《大航海世紀 2070》的開發團隊已經表示，將會試圖把遊戲中的線上服務功能，搬遷並升級到新系統，但是否能夠成功轉移，目前仍無法向玩家保證。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】