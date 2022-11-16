漫畫《DAN DA DAN》宣佈動畫化　鬼之作畫與分鏡有望被封為神作

《DAN DA DAN》（ダンダダン）是日本漫畫家 龍幸伸 的作品，於 2021 年 4 月 6 日在《少年 JUMP+》開始連載。龍幸伸 曾擔任過漫畫《鏈鋸人》作者 藤本樹 的助手，也因此有人在看了DAN DA DAN後紛紛表示「這個內容絕對是吃到了藤本樹的口水」，故事內容常常超乎讀者的預期，瘋狂到沒有人可以預料作者下一步到底會畫出什麼樣的劇情，由於擁有精美的畫工與獨特的敘事手法，吸引了無數粉絲的喜愛，而近期有位知名動漫爆料的推主 SPANKU 在Twitter上爆出DAN DA DAN已經確定動畫化的消息，此消息一流出後便引來大批網友的熱議。



好奇動畫化會多瘋？ 被封為神作等級

女主角 綾瀨桃 某天看見一群同學正在欺負男主角「高倉健」，在因緣際會下兩人逐漸熟識，高倉健喜歡有關神祕學的事物，且相信外星人的存在，不過卻不相信幽靈，不過綾瀨桃與之相反，兩人為此打賭，分別到了「UFO聖地」與知名鬧鬼景點，只要誰能夠證實自己相信的東西存在就能勝出，然而高倉健真的遇見了名為「高速婆婆」的幽靈，而綾瀨桃也親眼目睹了外星人的存在，並差點被抓去繁衍後代，幸好被高速婆婆附身的高倉健及時趕到現場，最後高倉健敵不過外星人的念力，而是靠綾瀨桃自身的念力覺醒。超展開的劇情以及詭譎的畫風也讓許多人大讚絕對是一部神作，也好奇這樣的鬼之畫工，動畫到底會如何呈現。

▼▼▼《DAN DA DAN》動畫化會變成點？▼▼▼

+ 16

動畫將由哪家公司製作？ 網友：希望是 MAPPA 或霸權社

此消息一流出後，引來不少網友展開一連串的討論，紛紛猜測會是哪一家動畫公司負責，不少人期望由製作過《咒術迴戰》、《劇場版 呪術廻戦 0》的 MAPPA 來負責，不過也有一部分的人則希望是由製作《間諜家家酒 SPY X FAMILY》的 WIT STUDIO 霸權社 接下動畫製作，不過由於作者 龍幸伸 的作畫與分鏡實在是太鬼了，希望不要變成「慘遭動畫化」，雖然官方尚未正式宣佈此消息的真偽，但Twitter上已經許多人在期待了！有興趣的小夥伴不妨也關注一下後續的消息。

同場加映：Netflix攜手伊藤潤二 富江、人頭氣球等20部經典作品將動畫化

+ 18

延伸閱讀：

製作組嗑瘋了！《哆啦A夢》神致敬《進擊的巨人》跟《間諜家家酒》劇情，網瘋傳：這肯定是神作！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】