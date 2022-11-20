吉卜力x盧卡斯影業　手繪動畫短片上架Disney+　古古加小黑炭萌爆

吉卜力工作室在日前（10 日）在官方 Twitter 帳號上，發布了一則與製作出《星球大戰》系列的盧卡斯影業合作的消息，不過吉卜力工作室只是透過影片的形式，將雙方的商標輪流播放而已，並未透露具體是什麼樣的合作內容。沒想到才過沒多久，官方就在12 日公佈了正式內容，原來是一部名為《禪：古古與小黑炭（港譯：「禪：古古與媒炭屎鬼」》（日語：禅 グローグーとマックロクロスケ）的手繪動畫短片，並在11 月 12 日於 Disney+ 上架播出！



慶祝《曼達洛人》發行三週年，推出紀念短片《禪：古古與小黑炭》！

《禪：古古與小黑炭》的以在《星球大戰》系列影集《曼達洛人》中登場的「尤達寶寶」古古（Grogu），以及在《龍貓》與《千與千尋》中出現過的 小黑炭（マックロクロスケ）為主角，以此紀念《曼達洛人》發行三週年。導演由曾參與《天空之城》、《崖上的波兒》、《龍貓》等多部吉卜力作品原畫的近藤勝也擔任，配樂則由《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther2: Wakanda Forever） 的編曲師 魯德溫葛瑞森 （Ludwig Göransson） 負責。

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本次合作象徵著吉卜力工作室與盧卡斯影業的深刻情誼！

事實上，宮崎駿與吉卜力工作室的製片 鈴木敏夫 曾多次與盧卡斯影業的總裁 凱斯琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）交流，本次的合作也象徵著雙方長久以來的友誼，為了證明這點，吉卜力官方還在 Twitter 上公開了一張照片，內容是老爺子宮崎駿與古古公仔的合照，可說是相當可愛，希望未來兩方能夠合作來部長片，大家一定會上電影院看爆的！

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