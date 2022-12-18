《SLAM DUNK 電影版公式集》即將發售　手繪封面與封底令人澎湃

暌違 27 年的《男兒當入樽》劇場版電影《THE FIRST SLAM DUNK》，目前正在日本如火如荼的上映當中，台灣也即將在下個月（2023 年 1 月 13 日；香港則會在1月12日上映）於院線登陸，而為了讓喜愛《男兒當入樽》的大家對於電影有更深一步的認識，官方預定將在 12 月 15 日發售特別版書籍《SLAM DUNK 男兒當入樽電影版公式集》（THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE），隨著上市在即，官方也於今日12月12 日先行公開了本書的封底與封面！



《SLAM DUNK 男兒當入樽電影版公式集》將解密電影的製作過程！

對於這次《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》電影的製作，身為原作兼編導的井上雄彥可說是付出了不少心力，《SLAM DUNK 男兒當入樽電影版公式集》便將收錄井上雄彥老師為劇場版所繪製的大量插圖，以及故事基礎與文字敘述等，其中還包括了井上雄彥長約1萬 5000 字的專訪，講述了挑戰製作電影的動機，以及完成後的想法等。

+ 10

封面與封底當然還是我們的湘北五虎！

關於《SLAM DUNK 男兒當入樽電影版公式集》的封面與封底，則意外的沒有使用電影同款畫風，而是採用手繪風格，接近於印象中《男兒當入樽》原作，書影主角部分，當然就是大家最喜愛的湘北五虎們，每當看到櫻木花道、赤木剛憲、流川楓、三井壽與宮城良田 站在一起，內心就莫名的感到熱血澎湃，身為《男兒當入樽》的粉絲可千萬別錯過這本公式集啊！

同場加映：Slam Dunk電影版上映日期曝光 戲院公開電影海報滿滿回憶殺

+ 19

延伸閱讀：

兒時患有罕見疾病，如今卻克服成為傳奇球星！關於阿根廷球王「梅西」你必須知道的五件事

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】