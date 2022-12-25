宮崎駿復出大作《你想活出怎樣的人生》海報釋出　上映日期曝光

製作出《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《龍貓》等膾炙人口動畫電影的吉卜力工作室，除了歸功於團隊強大的技術與創意外，其中最大的功臣絕對是咱們的大導演 宮崎駿 老爺子。然而現年 81 歲的 宮崎駿，雖然多次宣布要退休，但熱愛動畫的他怎會輕易放棄這項事業，於 2013 年推出《風起了》並宣佈引退後，又在 2017 年再度回歸業界執導新作《你想活出怎樣的人生》（君たちはどう生きるか），歷經長達五年的製作後，官方終於釋出了電影的首張視覺圖，並宣告將於 2023 年 7 月 14 日於日本上映！



宮崎駿因受到《你想活出怎樣的人生》的同名小說感動，決心復出製作電影！

動畫電影《你想活出怎樣的人生》改編自兒童文學家吉野源三郎在 1937 年出版的經典同名小說，講述一位十五歲少年「小哥白尼」，在舅舅智慧的引導下，思考了勇氣、友情、貧富、霸凌、人與社會等課題，藉此釐清「人之所以為人的價值」和「生而為人應有的態度」。宮崎駿正是因為受到此書所帶來的震撼，才決定製作電影，並曾經在自傳中提到《你想活出怎樣的人生》是如何觸發他思考關於人生的價值，並表示這本書讓他知道：「無論處在多麼艱困的時代或是殘酷的時代，都要活得像個人。」

▼▼▼宮崎駿復出製作電影令人期待！▼▼▼

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吉卜力工作室董事長兼製作人的鈴木敏夫表示，《你想活出怎樣的人生》是一部奇幻大作，在看完作品後，他明白了宮崎駿之所以再度打破引退宣言，回歸業界的理由。雖然不知道這會不會真的是他的最後一部電影，但能繼續看到宮崎駿的作品，就是一件幸福的事啊，期待明年與這部電影相見的那刻！

▼▼▼同場加映：宮崎駿引退詐欺史大整理▼▼▼

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