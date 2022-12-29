Steam正式登陸 Tesla Model S、X 車型　車機娛樂操作新穎誘人

由全球首富馬斯克（Elon Musk）一手投資的電動車大牌特斯拉（Tesla），不單單僅以兼具環保、實用為目的，「移動娛樂平台」這樣的理想，對馬斯克來說才更像屬於他的造車理念，而先前才發下豪語要將遊戲集大成「Steam」導入車載系統，這回在Tesla的聲明之下，未來乘客將能有更為豐富的乘車體驗。



Tesla正式宣佈Steam登陸Model S、X車型！

Tesla日前在 Twitter 上發佈推文，強調車輛搭配的燈光系統，能夠隨著自定義的音樂而做出非同凡響的表演形式以外，同時也在下方揭露了 Steam 結合車機娛樂的完整操作，且透過影片發現，過程中不僅可以使用 Play Station 5 搖桿操作，馬斯克也加述能夠使用鍵盤及滑鼠等方式操作 Steam，對現今車輛無非是一項令人稱羨的新穎配備。

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不過，目前僅有有搭載 RDNA 2 GPU 的新款 Model S 與 Model X 有具備 Steam 遊玩功能，意即過去車款或 Model 3 將無法享有這項服務，還請各位讀者須加留意了。

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