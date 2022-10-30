Tesla第三季財報不似預期　馬斯克仍看好前景　揚言市值超越Apple

Tesla公佈了2022年第三季財報，然而受到經濟環境影響，營收、獲利皆不如外界預期，同時還面臨著物流滿載的難題，執行長馬斯克（Elon Musk）卻再次信心喊話，聲稱Tesla市值將能夠遠遠超越蘋果，甚至是蘋果及沙烏地阿美（沙烏地阿拉伯國家石油公司 Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco）的市值總和。



Tesla揭露的最新財報中，營收為214.5億美元，低於外界預期的219.6億美元，而每股盈餘0.99美元，同樣低於外界預期的1.05美元。而這一季的獲利率為27.9%與第二季持平，低於去年同期的30.5%。

這低於外界期待的財務成績，也導致Tesla股價在盤後交易時段下跌6%。

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產能高於交車數，透露什麼蹊蹺？

另外，稍早Tesla披露的第三季電動車產量為365,923輛，交車數則為343,830輛，成功擺脫了上一季中國封鎖造成的產能影響。Tesla表示，上海超級工廠在第三季繳出超越以往的成績，「我們在上海的工廠仍是我們主要的出口中心，向北美以外的多數市場供應車輛。」

同時馬斯克強調Tesla依然訂單滿載，面臨供不應求的狀況。「無論再怎麼強調也不為過，我們第四季的需求非常強勁，在可預期的範圍內，我們所造的每一輛車能賣掉。」馬斯克表示，「工廠已在全速運轉，我們製造的每一輛車都有了買家，同時維持良好的獲利率。」

儘管馬斯克表示，Tesla今年將有個史詩般的結尾，但由目前的狀況來看，或許很難實現原先訂下的50%年度成長目標。截至第三季為止，Tesla今年交車數累計90.8萬輛，距離實現50%成長目標還相差近60萬輛，這遠遠高於Tesla目前的交車能力。

既然需求沒問題，那為什麼這次的財報中，Tesla的產量首度高出交車數2萬多輛？根據彭博社的統計，Tesla大多數季度都是交車數高於產量，少數產量高於交車數的季度，也都只有約5,000輛的差距，這是第一次有著超過2萬的落差。

這透露出一項資訊：Tesla的運輸能力已經滿載。即使工廠能夠造出更多電動車，Tesla也沒有餘力或預算將電動車交到車主手中。

馬斯克透露，由於Tesla交車通常集中在季度末，才造成這種塞車的現象，未來他們會盡可能讓交車變成更為平滑分散，降低物流上的壓力。

「事實上，我們把運輸能力全用完了──沒有足夠船、火車、運輸工具來支撐，因為量實在太大了。」馬斯克指出，「所以不管我們喜不喜歡，礙於沒有足夠的運輸工具，我們都必須分散交車。」

Tesla財務長札克里．科克霍恩（Zachary Kirkhorn）也坦承，即使產能有可能達到50%成長的目標，交車數恐怕也難以實現。而馬斯克則估計，產能成長會略高於50%，交車數則略低於50%。

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看好Tesla發展前景，馬斯克喊市值超越蘋果

雖然Tesla面臨交車難題，這一點也沒有影響馬斯克看待公司前景。財報會議上被問到關於下一代電動車平台時，馬斯克更發豪語表示，他認為Tesla可以成長為市值超越蘋果的企業，甚至超越蘋果及沙烏地阿美的總和都有可能。

這代表Tesla需要從目前約7,000萬美元的市值，成長5倍達到4兆美元以上。不過馬斯克也打了預防針，「這不代表一定會發生，或者很容易實現。」

且要實現這項驚人目標，馬斯克的首要任務無疑將是克服電池供應短缺的問題。隨著各大車廠投入電動車，鋰、鎳等關鍵金屬的價格持續攀升，馬斯克曾多次抱怨鋰貴得嚇人，呼籲更多企業家投入開採鋰礦的業務。

而馬斯克也在財報會議上證實，他們將在德州建設一座煉鋰廠，親自進入電池供應鏈。

近幾個月一直有風聲指出，Tesla考慮在德州建設煉鋰廠，倘若能夠在2022年底前取得許可的話，最快2024年第四季能夠開始商業運轉。

《CNBC》指出，這也可以讓鋰的供應更多元化，因為目前超過50%以上鋰的精煉與加工都是在中國進行，美國佔比僅1%。

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