4款Steam高難度遊戲盤點　《隻狼》之外仲有不同風格「類魂遊戲」

雖然在玩遊戲的時候，很多玩家的初衷都是爲了在遊戲中放鬆自己的身心，但越來越多遊戲走向速食、簡單化，如此的遊戲內容已經不足已激起玩家的鬥志和熱情。就在幾年前，由日本傳奇電子遊戲製作人「宮崎英高」所開創的遊戲版圖，以超高難度遊戲性、極具巧思的關卡設計為代表性，也激起同行開發者試圖模仿、致敬，因此而逐漸形成「類魂遊戲」。



而這類超硬核的設計理念，也逐漸受到認同，發展到現在甚至成為遊戲界的一種顯學。無論是由宮崎英高、乃至於在其之後秉承相同精神的遊戲設計師，他們創作這樣的遊戲類型，無非就是希望讓玩家可以投著滿腔熱血並透過不斷嘗試得到超高成就感。今天小編就給大家推薦四款 Steam 上高度度的遊戲大作吧，讓你在擁有超爽遊戲體驗的同時，還能夠不斷的挑戰自己的操作極限。

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《Titan Souls》

《Titan Souls》上市於 2015 年，是一款容易造成血尿的動作冒險遊戲。故事述說一位十分「勇敢」的弓箭手，不知道為了什麼理由，獨自去挑戰遺跡裡的泰坦們。遊戲中，玩家要去挑戰遺跡裡的泰坦們，且每個泰坦都有自己獨一無二的招式與弱點，玩家要努力找出弱點並確實地擊敗他們。而這款遊戲也是最早被稱為「類魂遊戲」的作品之一。除了維持一貫的超高遊戲難度外，遊戲戰鬥特色也十分多樣化，並且在和魔王對戰過程中都是「一擊必死」！因此玩家需要透過不斷嘗試、探索更有效率的戰鬥模式。

雖然《Titan Souls》的製作規模並不大，但是他遊玩的深度很廣度並不一般。這類遊戲如果你是第一次遊玩，如果你耐得住失敗（而且是不斷的失敗）， 那麼之後的「破關」會讓你真正感受到成功的快樂，那份喜悅是其他遊戲所體驗不到的，是一部十分考驗智慧、體力、耐性的考驗！總之，這是款能極致激發你M屬性的潛能，自虐成分居多的好遊戲，喜愛挑戰的玩家歡迎嘗試看看這個經典作品喔！

《鹽與聖所 Salt and Sanctuary 》

遊戲系統跟精神繼承了宮崎英高所開發的經典巨作《黑暗靈魂》，具有獨特唯美的 2D 的遊戲畫面，且關卡和動作設計也非常單純，但戰鬥過程卻一點都不馬乎。戰鬥的魔法、揮砍的容錯率都非常低，且同樣發揚「主角比小兵還脆弱」的概念，需要非常小心一不小心就會掛掉。不過本作在角色培養和武器上卻做了非常多的嘗試，多達 600 種的武器選擇、技能樹系統，因此也讓該作能看到《惡魔城》、《洛克人》等知名遊戲的影子。

《鹽與聖所》在設計上，將《黑暗靈魂》的許多設計涵攝在內，特別是關卡配置和死亡懲罰，這些讓玩家尤感「切身之痛」的部分。此外，迷宮及地圖是本作的一大亮點，其環環相扣的地圖連結設計，十分豐富且複雜，儘管是 2D 的遊戲介面，仍能滿足許多玩家對地圖的探索性和挑戰性。此外，怪獸的設計、獵奇生物、超強的 BOSS 淒美的美術風格表現以及 BGM 的搭配，使遊戲內詭譎的氣氛更添一分不安。是款挑戰性十足的黑暗風格 RPG，正等待著無數新血冒險者前來挑戰！

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《隻狼：暗影雙死》

發行前就被國內外網友瘋狂敲碗，引頸期盼的《隻狼：暗影雙死》在 2019 年問世。而本作同樣是《黑暗靈魂》的遊戲開發商 From Software 的作品，靠著過去的成功方程式，再度打造了超硬核遊戲體驗。遊戲的背景設在重新構想的 16 世紀末期，處於戰國時代的日本。玩家操縱的是一位名叫狼的獨臂忍者，其目的是拯救主人而踏上旅途。本作故事引用了許多史實作為背景，同時加入許多奇幻、獵奇的生物作為戰鬥目標，並且你需要透過熟悉自身所有的戰鬥技巧來贏得勝利，而你唯一的夥伴就是手上那把「劍」，此外你別無選擇。

小編實際遊玩的經驗想告訴大家，本作是真的難到會玩到髒話連連，總是被敵人出其不意或視線死角把你剁成肉醬，但為了破關你又死的習以為常、欲罷不能。這款遊戲就是有這樣的魅力，如此高難度的挑戰以及得到成就感並非尋常遊戲可以比擬的！打從遊戲初期環境，開發團隊透過各種敵人設計，用一種潛移默化的方式令玩家逐步熟悉狼的每一個動作，讓反映變成本能，搭配上超精美的美術設計，戰鬥美學，血脈賁張的氛圍，作為一款砍殺動作遊戲，《隻狼》絕對稱得上是近年來少數的單機高優質作品。

《Super Meat Boy》

《Super Meat Boy》又稱「超級肉肉哥」，是一款獨立電子遊戲，遊戲以其精準細膩的操作手感和對時機把握的極高要求而著稱，設有超過 300 個富有挑戰性的關卡，另有更多玩家的自製關卡可供免費下載。玩家在遊戲中扮演一位顏色深紅，方方正正，猶如肉塊的「肉肉哥」。遊戲中的大反派「胎兒博士」綁架了肉肉哥的女朋友「繃帶妹」，玩家需要通過闖關來營救她。遊戲一經發布便大受好評，更被許多媒體評價為「最具挑戰性遊戲」。不過，雖然復古的美術風格，富有挑戰性的關卡設計和精美的配樂廣受稱讚，但亦有人認為遊戲的難度會令部分玩家望而生怯。

同樣作為「類魂」遊戲，超難的遊戲難度、沒有死亡限制、永遠不會看到「Game over」，這是肉肉哥遊玩的精神象徵之一。《Super Meat Boy》整個遊玩過程只需依賴移動、加速、以及跳躍這三組按鍵去完成超多不可思議的動作表現，搭配超有特色的關卡，因此讓人欲罷不能。然而《Super Meat Boy》並不是單純的要折磨人而已，而是非常有目的的要折磨人，例如它的機關都是顯而易見的，玩家需要在無數次的嘗試之中不斷找出通關的辦。此外，它給了玩家充裕的時間去學習遊戲內的各式操作與機關，然後才開始折磨你。最令人讚嘆的是，遊戲總共有 323 關，但卻幾乎感覺不到重複！彷彿每一關都是全新的挑戰，非常不可思議。

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