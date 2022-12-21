《寵物小精靈》迎來新主角　小智與比卡超即將退休　推出紀念節目

《寵物小精靈》（精靈寶可夢）系列動畫 25 年來的唯一主角，來自真新鎮的小智，終於在最新動畫系列《寶可夢旅途》的第 132 話裡，奪下最強決勝大會「寶可夢世界錦標賽（ポケモンワールドチャンピオン シップス）」的冠軍，完成了想成為「寶可夢大師」的夢想。正當大家猜測小智是否還會繼續旅途時，官方便宣布了將在 2023 年 4 月播出《寵物小精靈》全新系列動畫，並不再是以小智為主角，而是由改 2 位新人擔任。



《寵物小精靈》全新動畫，將與《寶可夢 朱／紫》聯動！

在全新的《寵物小精靈》動畫中，將由少女「莉可」（リコ）和少年「羅伊」（ロイ）擔任主角，並帶上 Nintendo Switch 新作《寶可夢 朱／紫》中的御三家「潤水鴨」、「呆火鱷」與「新葉喵」來進行全新的冒險，在故事中，還將遇見傳說的寶可夢「黑色烈空座」！

+ 8

紀念動畫 25 年之旅！獻上特別節目《Pokemon 旅途 遙遠青空》

為了紀念電視動畫《寵物小精靈》系列這 25 年的旅程，官方宣佈將於 2022 年 12 月 23 日（五）播出特別節目《Pokemon 旅途 遙遠青空》，本片將會與 1997 年播出的「無印篇」有關，迎接最初的感動！

小智與比卡超最後的故事！《Pokemon 目標是寶可夢大師》

除此之外，官方也將為小智與比卡超的旅程劃下完美的句點，預定於 2023 年 1 月 13 日（五）起在日本播出《Pokemon 目標是寶可夢大師》，全篇共 11 話，大家熟悉的小霞與小剛，以及在各個地區被小智收服的Pokemon們，都將在本作中登場，這也會是小智與比卡超故事最終章（希望小智還記得回去找大比鳥⋯⋯）。

同場加映：寵物小精靈｜小智征途25年終贏世界冠軍 比卡超其實是問題小精靈

+ 15

延伸閱讀：

最後之舞實現冠軍夢！梅西發文感謝球迷支持，表示：我們完成了所有阿根廷人的夢想！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】