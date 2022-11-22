Pokemon 朱/紫｜驚現爆笑Bug　寶可夢竟然溺水了？網民：力求真實

任天堂下半年度最受人期待的 Nintendo Switch 遊戲《寶可夢朱／紫》，終於在今日（18 日）正式風光上市啦，不知道大家都搶到首發沒？作為首款開放世界系統的《寶可夢》遊戲，有著史無前例的超高自由度與豐富遊戲性，而令人沒想到的是，才發售沒多久，就已經有玩家遇到了令人傻眼的 Bug，該名網友的寶可夢竟然在戰鬥準備開始時，默默的自己沈入了水底，由於場面太過爆笑，瞬間就吸引了數十萬名網友按讚朝聖。



悲報！寶可夢訓練家的呆火鱷竟然在戰鬥中遭遇溺水意外

影片中，這位玩家正準備拿著這次的御三家寶可夢之一「呆火鱷」，與其他玩家的「鯉魚王」殊死一戰（菜雞互啄？），當兩方雙雙將寶可夢丟在水上時，只見鯉魚王悠然自得地浮在水中，而呆火鱷竟然毫不猶豫的直接掉進水底，讓玩家徹底驚呆，更好笑的是，鯉魚王像是傻眼般的看著在水底的呆火鱷，場面一度非常尷尬，這場戰鬥看來是打不下去了。

因為這是開放世界遊戲，所以才會有遇溺意外？

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畫面過於爆笑，引起網友瘋狂討論

雖然看起來應該是 Bug 無誤，但也有可能是官方有意為之，畢竟這可是力求真實的開放世界啊！不過這的確是有些硬派寫實了？而網友們在看到這個奇妙場面後，紛紛被逗樂，並且留言表示：「我的呆～火～鱷！」、「笑死，鱷魚也會溺水？」、「原來鯉魚王不是最弱的⋯⋯。」、「怎麼辦，突然覺得好好玩。」、「看來這水很深喔。」。

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