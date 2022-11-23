Pokemon 莉莉艾簽名卡轉售價衝破1500萬日圓　繪師發文：要有良心

關於「卡牌」，倘若有在接觸此類領域的朋友，相信都很了然其價值性。比賽項目、出版數、年代、簽名都是必然影響到「二級市場」的附加價值準則，就像日本Pokemon公司因應全球關注所推出的「Pokemon卡牌遊戲」便是以上代表例子。



不過於近期再售的討論串中，檯面也出現一張繪師さいとうなおき所簽名的「莉莉艾」卡片，然而針對「售價」一事，本人亦於 Twitter 發表見解。「關於簽名卡的倒賣，我正在採取措施做出調整，對於這項事件我無法去制止任何行為，而這也會讓我未來在公共場合出現感到困擾」繪師 さいとうなおき 心灰意冷的表示道。

▼▼▼莉莉艾簽名卡超高轉售價▼▼▼

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與球鞋領域同樣，通常「個人代表方」願意簽名是基於「紀念」，希望為粉絲們留下美好的回憶，不過這點在「非真正愛好者」心中，儼然成為轉售的價值利器。本文撰寫至此，據了解 さいとうなおき 後續也追查到再售者的面容，儘管無法喝止增長的歪風，不過她也呼籲：「要有點良心。」

該張卡片目前出現在秋葉原轉售店的 Twitter 上，世界唯一一張，售價更超過 1500 萬日圓。

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